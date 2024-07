Részegen énekelte a himnuszt, sajnálja

Ingrid Andress countryénekesnőt érte a megtiszteltetés, hogy elénekelhette az Egyesült Államok himnuszát Észak-Amerika egyetlen profi baseball bajnokságának hétfői meccsén - az azonban végül nem csak az ő, de sokak életének legrosszabb himnusz-előadása lett.

Pedig magasan volt a léc.

link Forrás

Az előadás másnapján az énekesnő bocsánatot kért a texasi Major League Baseball (MLB) szervezőitől, játékosaitól, a közönségtől és az egész országtól, és beismerte, hogy részeg volt. Megígérte, hogy még aznap elvonóra megy.

„Nem fogok kertelni, részeg voltam tegnap este. Ma bejelentkezem egy intézménybe, hogy megkapjam a segítséget, amire szükségem van. Nem voltam önmagam. [...] Majd szólok, milyen a rehab, úgy hallom, nagyon szórakoztató”,

írta az X-en.

Andresst négyszer jelölték Grammy-díjra. Emellett társszerzőként több nagy slágert, köztük Charli XCX Boys és Bebe Rexha Girl in the Mirror című dalait is jegyzi. (BBC)