Világszerte okozott leállásokat egy informatikai hiba, a légi közlekedés is megbénult több helyen

Az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban és Ausztráliában is komoly problémát okoz egy informatikai hiba, amely több szektort is érint. Több Magyarországon működő céget is érint a leállás, egy itthon is jelen lévő multinál például nagyjából száz szerver és több száz munkaállomás is megbénult. Az Allianz Hungária a Facebook-oldalán kérte ügyfelei türelmét a fennakadások miatt.



A Budapest Airport tájékoztatása szerint a leállás a Liszt Ferenc repülőteret is érinti. “Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani” - írják közleményükben. A probléma a Eurowings, a Ryanair, és a Wizz Air járatait érinti, több légitársaság megkezdte a manuális utasfelvételt.



A világszerte érzékelt leállások és hibák oka eleinte nem volt világos, az érintettek közül többen a Microsoft operációs rendszerének frissítését gyanúsították, miután windowsos gépeken világszerte kékképernyős hibákat észleltek. „Vizsgáljuk a problémát, amely hatással van a Microsoft különböző alkalmazásaira” - nyilatkozta a cég X-en.

Későbbi beszámolók szerint a Crowdstrike nevű cég vírusirtó programjának frissítése akadt össze a Windows operációs rendszerekkel, és ez okozza a kék képernyős hibákat világszerte. A vírusirtót több nagyvállalat is használja, ezért lehet ilyen kiterjedt a meghibásodás.

A londoni tőzsde és egyes helyi vasúthálozatok is fennakadásokat érzékeltek. A brit Sky News sem tudta élőben adni műsorait péntek reggel a probléma miatt, órákig tartott mire a tévétársaság az összes szolgáltatását visszaállította.



A világméretű technikai meghibásodás egyes országok egészségügyi szolgáltatásait is megzavarta. Két németországi kórház törölte a péntekre tervezett, nem sürgősségi műtéteket, az Egyesült Királyságban pedig akadozik az időpontfoglalás, és az orvosok nem férnek hozzá a betegek adataihoz. Izrael egészségügyi minisztériuma pénteki közleménye szerint a kórházak ellátását és az egészségügyi szolgáltatásokat egyaránt érintette a számítógépes leállás.

Ausztráliában nem működtek a fizetési rendszerek, leálltak a tévéközvetítések és nem közlekedtek a repülőjáratok. Itthon az OTP rendszereit nem érinti a hiba, válaszolta kérdésünkre a magyar bank, egyelőre az Ersténél sem érzékeltek problémát.

A legkiterjedtebben talán a légi közlekedést érinti a leállás. A járatok továbbra is közlekednek, de hosszú sorok alakultak ki a londoni Stansted repülőtéren és az edinburghi reptéren is voltak fennakadások. Az európai Ryanair légitársaság szintén hibákat észlelt a hálózatában. Az amszterdami Schiphol repülőtér is üzemzavarok okozta késésekről számolt be. Az amerikai légitársaságok teljes leállást rendelnek el minden járatra. A jelenleg a levegőben lévő gépek továbbra is közlekednek, de más járatok egyelőre nem szállhatnak fel. Japánban több légitársaság is jelezte, hogy problémát észlelt a rendszerében.

A berlini repülőtéren a péntek kora reggeli órákban teljesen leállt a légi forgalom, Hamburgban ideiglenesen felfüggesztették a működést. A düsseldorfi és a kölni reptérről szintén informatikai problémákról számoltak be.



A nagyobb csomópontok, Frankfurt és Zürich nem jelentettek saját technikai leállást, de a más létesítményekből eredő zavarok miatt fennakadásokról számoltak be.