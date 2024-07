Ébredezik a világ a pénteki kék halál után

Kezd helyreállni a légiközlekedés és a többi kiesett szolgáltatás a Nagy Pénteki Globális Informatikai Összeomlás után, de ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépnél azonnal elmúlik a hiba, egyes rendszerekben a teljes hibaelhárítás akár hetekig tarthat.

A Crowdstrike kiberbiztonsági rendszerének hibás csütörtök esti frissítése péntek reggelre tömegesen okozott kék halált (BSOD) a Windows-os gépeken világszerte. A globális leállások a légiközlekedést érintették a legsúlyosabban, de sok helyen nem működtek az ATM-ek sem, a bérszámfejtés összeomlása miatt az alkalmazottak nem kapták meg a fizetésüket, műtétek maradtak el az egészségügyi káosz miatt és tévécsatornák voltak kénytelenek szüneteltetni az adásukat.

„Nem hiszem, hogy túl korai lenne kijelenteni: ez a történelem legnagyobb informatikai kiesése”

– írta egy vezető kiberbiztonsági tanácsadó a Twitteren. Troy Hunt szerint ez az a szintű meghibásodás, amitől az ezredfordulón az Y2K-től való rettegésben az egész világ tartott - csak éppen ez most azonban be is következett.

photo_camera Fotó: METIN AKTAS/Anadolu via AFP

A Crowdstike részvényei az általuk okozott globális informatikai katasztrófa miatt pénteken 12 százalékot estek. George Kurtz, a cég vezérigazgatója elnézést kért a fennakadásokért: „Mélyen sajnáljuk az ügyfelekre, az utazókra és mindenkire gyakorolt hatást, akit ez érint, beleértve a cégünket is” - nyilatkozta az NBC-nek.



A kiadott javítások automatikusan nem oldják meg a problémákat, a gépeket egyenként kell manuálisan újraindítani, van, hogy akár 15-ször is. A Crowdstrike is elismerte, hogy eltarthat egy ideig, amíg az összes rendszer újra üzembe áll.

Péntek estére mindenesetre sok kiesett szolgáltatás elkezdett újra elérhető lenni a világban. Bár sok reptéren még mindig voltak gondok például a check in-nel, az ideiglenesen leállított repülőterek többsége újra üzemel.

Pénteken világszerte több mint 5000 járatot töröltek, ez az összes tervezett felszállás nagyjából négy százaléka volt - a berlini reptér például teljesen leállt.

Budapesten a Liszt Ferenc repülőtérről jelenleg nincsenek törölt járatok. A Wizz Air közleményben jelezte, hogy a rendszerek náluk is helyreálltak, és hogy a törölt járataik utasainak automatikusan 120%-os WIZZ-jóváírást adnak.

(BBC, Guardian)