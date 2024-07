Akkora a pénzhiány a rendőrségnél, hogy nem tudják kifizetni a saját igazságügyi szakértőiket

Akkora pénzhiánnyal küszködnek a rendőr-főkapitányságok, hogy a saját maguk által kirendelt igazságügyi szakértőket sem tudják maradéktalanul kifizetni. A szakértőknek a kirendeléseket kötelező elfogadniuk, ráadásul a kiszámlázott, de ki nem fizetett összegek után tőlük már be is hajtották az adókat. Akad olyan szakértő, aki emiatt beperelte a rendőrséget, számolt be a 24.hu.



A lapnak névvel és név nélkül nyilatkozó igazságügyi szakértők szerint pert kell indítaniuk a rendőrség ellen, hogy megkaphassák a rendőrségi kirendelés alapján elvégzett munkájukért járó szakértői díjukat, amelyet maga a rendőrség állapított meg korábban úgynevezett díjmegállapító végzés formájában. De volt olyan eset, amikor a bírósági ítélet sem hozta meg a várt eredményt, a végrehajtóhoz kellett fordulni.

A lapnak nyilatkozó egyik igazságügyi szakértő szerint „az igazságügyi szakértőket a hatóságok rendelik ki, a feladatokat kötelező elvállalniuk. Nem mondhatunk nemet a rendőrségi kirendeléseknek azzal az indokkal, hogy nem fizetnek ki, a törvény ugyanis csak kivételes esetben, rendkívüli leterheltségre hivatkozva engedi nekünk a kirendelés visszautasítását.”

Fülöp Tamás igazságügyi szakértő névvel és arccal is nyilatkozott a lapnak, azt mondta: „mi a hatóság által kiállított jogerős díjmegállapító határozat alapján állítjuk ki a számlákat. Az egyik ilyen számla után fizetési meghagyást bocsátottam ki, miután hónapokig hiába vártam a pénzemre. És mit csinált a rendőrség? Nem ismerte el a tartozást, vagyis a saját jogerős határozatát, és ellentmondással élt csak azért, hogy ne legyen azonnal inkasszálható a tartozása.”

A szakértők szerint egyértelműen a rendőrséget sújtó pénzhiány az oka annak, hogy nem kapják meg a pénzüket. Elmondásuk szerint sokan nem is mernek reklamálni, mert attól tartanak, hogy kevesebb megbízást kapnak, vagy egyáltalán nem rendelik ki őket többé.



A rendőrség elismerte a fizetési nehézségeket, de válaszuk szerint a költségvetési források üteméhez kénytelenek igazítani a számlák kifizetését.