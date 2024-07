Michelin-csillagos séfek főznek a sportolókra az olimpián

Négy Michelin-csillagos séf is várja a sportolókat az olimpiai faluban Párizsban. A szervezők tájékoztatása szerint a sztárszakácsok az étlapokat sporttáplálkozási tanácsadók segítségével állították össze. A 3500 férőhelyes éttermet egyébként a nulláról építették fel, és a világ minden tájáról szolgálnak fel majd ételeket, és lesz egy pékség is, ahol napi 800 bagettet sütnek majd, írja az Inside The Games.

Philipp Wurtz, a párizsi olimpia élelmezésért felelős vezetője elmondta, az étlap körülbelül 30 százaléka növényi eredetű étel lesz, és természetesen nagy hangsúlyt kap majd a francia konyha is. A kínálatban lesz croissant, buggyantott tojás, articsóka krém, juhtúróforgács, tetején szarvasgombával. Népszerű étel lesz a csirkenyárs, a csirkefilé és a lazac is.

photo_camera Az olimpiai falu éttermének teszt eseménye Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A húsok 100 százalékban francia eredetűek lesznek, és az olimpiai falu élelmiszereinek 80 százaléka Franciaországból származik, ideértve a sajtokat és a péksüteményeket is. A sajtok között megtalálható lesz a comte és a brie de meaux is.

A szervezők ugyanakkor lehetővé tették a delegációk számára, hogy egyedi igényeket is megfogalmazzanak. Így a brit csapat kérésére zabkása is lesz az étlapon, a dél-koreaiak pedig kimcsit kértek. Wurtz azt is elárulta, hogy a különböző sportágak sportolóinak igénye is merőben eltérő: míg a strandröplabdások és taekwondo csapatok felvágottakat, szendvicseket és salátákat kértek, addig az evezősök meleg ételeket favorizáltak, az ázsiai tollaslabda-csapatok ugyanakkor nem túl nagy kenyérrajongók.