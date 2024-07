Használt, de borzasztó gyors német dízelmozdonyokat bérel a MÁV

A MÁV-VOLÁN-csoport a német Henschel által gyártott 15 jó állapotú, megbízható dízelmozdony bérbevételét tervezi egy svéd lízingcégtől, közölte honlapján a MÁV. A magyar állami vasúttársaság tervei szerint az első Henschel dízelmozdony még júliusban megérkezik, és az év végéig további 14 vontatójármű állhat forgalomba.

Azt nem közölték, hogy a 15 dízelmozdonyt mennyiért bérlik majd. Műszaki paramétereket sem árultak el, de az Iho.hu korábban írt róluk, abból a cikkből az is kiderül, hogy a maximális sebességük 175 km/óra.

A közlemény kitér arra, hogy ezeket a Henschel TMe sorozatú dízelmozdonyokat korábban a Dán Állami Vasúttársaság (DSB) használta távolsági InterCity forgalomban. A közleményt illusztráló fotón viszont a lengyel SKPL magánvasút-üzemeltető egy dízelmozdonya látható (a cégről bővebben itt).



photo_camera A lengyel SKPL magánvasút-társaság Henschel dízelmozdonya Fotó: MÁV

A mozdonyokat a svéd Nordic ReFinance cégtől bérlik, amellyel a MÁV-Volán leányvállalata, a MÁV Rail Tours köt szerződést, a MÁV-START pedig a MÁV Rail Tours Kft.-vel meglévő együttműködési megállapodás keretében veszi igénybe a mozdonyokat.

Az első mozdony engedélyeztetését, forgalomba helyezését követően sorra érkezhet a többi is, a közlemény szerint az átalakításuk után várhatóan év végéig forgalomba állhatnak. Elsősorban a Nyugat-Magyarországi nagy utasforgalmú vonatokon használná őket az állami vasúttársaság.

A MÁV közleménye arra is kitér: az új mozdonyok jó műszaki állapotban vannak, „a megbízhatóságuk jóval meghaladja a jelenlegi állományét, a mozdonyok jelenlegi a tulajdonosának kimutatása szerint rendelkezésre állási mutatójuk kiemelkedően magas”, és turbódízel motorjuk károsanyag-kibocsátása is kedvezőbb, mint a MÁV által most használt dízelmozdonyoké.