Egy magyar kardozó, aki már az első napon történelmet írhat – minden fronton indulnak a versenyek a párizsi olimpián

A pénteki megnyitó után szombaton hivatalosan is kezdődik a 2024-es párizsi olimpia.



A nap legfontosabb kérdése, hogy Szilágyi Áron megszerzi-e negyedik olimpiai bajnoki címét a férfi kardozók között. Rajta kívül még 3 magyar indul kardvívásban.

Éremesély van a sportlövőknél is, Péni István és Mészáros Eszter a légpuska vegyes csapat versenyszámában szerepelhetnek jól, feltéve, hogy rendbe jönnek.

Fontos meccseket játszik a női vízilabda- és a férfi kézilabda-válogatott.

Magyar induló lesz még: úszásban, asztaliteniszben, lovaglásban, evezésben, tornában és kerékpáros országúti időfutamban.

Az olimpia menetrendjét, a híreket, eredményeket, érdekességeket itt lehet követni.

Vívás

11:15 női párbajtőr egyéni 32-es tábla – Muhari Eszter

13:20 férfi kard egyéni 32-es tábla – Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád

Minden idők legnagyobb vívójává emelkedhet Szilágyi Áron, aki szombaton sorozatban negyedszer lehet ugyanabban az egyéni számban olimpiai bajnok. A vívóversenyek első napján egyéniben három férfi kardozó mellett a női párbajtőröző Muhari Eszter is pástra lép.

Szilágyi a kanadai Fares Arfával kezd a 32 között, az áprilisi bokasérülése miatt sokat kihagyó világbajnok, Szatmári András egy fokkal nehezebb ellenfelet kapott, a francia Boladé Apithyt. Ha mindketten nyernek, egymás ellen vívnak a nyolc közé jutásért. A harmadik magyarnak, Gémesi Csanádnak jutott a legerősebb ellenfél, neki a vb-címvédő amerikai Eli Dershwitzen keresztül vezethet az útja a nyolcaddöntőbe.

A női párbajtőrmezőny egyetlen magyarja, a világranglistán 9. Muhari Eszter azután indulhat az olimpián, hogy Kun Annát doppingvétség miatt május közepén két évre eltiltották. Első asszója 11:15-kor kezdődik a kínai Tang Csün-jao ellen. A magyar vívó ágán van a korábbi világranglista-vezető, 2022-ben vb-győztes dél-koreai Szong Szera és a vb-címvédő francia Marie-Florence Candassamy is.

photo_camera Muhari Eszter a 2023-as vívó-világbajnokság női párbajtőr versenyén. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az elődöntőket, a bronzmérkőzéseket és a döntőket mindkét számban 19 órától rendezik.

Sportlövészet

9:00 légpuska vegyes csapat kvalifikáció – Péni István, Mészáros Eszter

12:30 légpisztoly – Fábián Sára Ráhel, Major Veronika

A nyitónap magyar éremesélyese Péni István és Mészáros Eszter is, akik a légpuska vegyes csapat versenyszámában indulnak szombaton. Ők a Párizstól 270 kilométerre lévő Chateauroux-ban versenyeznek, ahol a franciák nemzeti lőtere van. A körülmények messze vannak az ideálistól, Péniék a helyszínen szembesültek azzal, hogy a szállásuk enyhén szólva is spártai:

„A lövőink egy szakközépiskola kollégiumában vannak elszállásolva, a szobákban nincs fürdő, azt a folyosón találják”

– mondta az MTI-nek Kissné Oroszi Edit, a puskások szakágvezetője. Ráadásul az ennivaló is pocsék, egy másik, főiskolai kollégiumba járnak enni.

photo_camera Péni István a sportlövőcsapat edzésén. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Ami ezeknél is nagyobb baj, hogy mindketten egészségügyi problémákkal küzdenek. „Mészáros Eszter már úgy jött ki, hogy torokgyulladással küzdött”, nyilatkozta Kissné. Péni szintén lebetegedett, be is lázasodott, de ő már kint lett rosszul. Mészáros „jobban van, de kissé levert”, viszont Péni szenved, „rettenetesen izzad a lövőruhában”.

Az edzéseken ugyanakkor mindketten jó formát mutattak, így ha bírják erővel, a 10:30-kor kezdődő döntőbe juthatnak.

12:30-tól a női légpisztoly alapversenyében Fábián Sára Ráhel és Major Veronika fog lőni, már az is nagy szó, ha döntőbe jutnak.

Evezés

10:00 férfi egypárevezős, 6. előfutam – Pétervári-Molnár Bendegúz

Egyedüli evezőnk, Pétervári-Molnár Bendegúz szombaton 10 órakor, a hatodik előfutamban áll rajthoz a férfi egypárevezősök versenyében. A 31 éves sportolónak ez lesz a harmadik olimpiája, Rióban a 14., Tokióban a 10. helyen végzett. Ha Pétervári-Molnár nem jutna tovább, vasárnap rendezik a reményfutamot.

photo_camera Pétervári-Molnár Bendegúz edzés közben a 2024-es párizsi nyári olimpián. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Sokkal tudatosabb a felkészülésem, bár eddig sem rögtönzött volt, viszont most még jobban beleerősítettünk. Úgy gondolom, bejöttek azok a sebességes edzések, amelyeket az utóbbi fél évben Iztok Coppal bevezettünk. Kell idő, amíg beépül a versenyzésbe is egy ilyen komoly változtatás, de szerintem az elmúlt nyolc hétben sokat fejlődtem ezen a téren” – mondta Pétervári-Molnár az MTI-nek az olimpia előtt.

Lovastusa

9:30 lovastusa, díjlovaglás – Kaizinger Balázs

A lovastusázó Kaizinger Balázs személyében 28 év után jutott ki magyar lovas az olimpiára. A lovastusa a díjlovaglással kezdődik szombaton a versailles-i kastély kertjében. A lovastusa három számból áll, a díjlovaglás után terepversenyt és díjugratást is rendeznek.

A 45 éves sportolónak a szombati szám nem az erőssége, vagyis az MTI szerint a lovának, Herr Cooles Classicónak nem megy a díjlovaglás. Kaizinger két lóval versenyzett a kijutásért, a másik, Clover díjlovaglásban sokkal jobb, mint Herr Cooles Classico, de a kvalifikáció alatt elfáradt, ezért nem indulhatott az olimpián.

Nincs nagy nyomás Kaizingeren, azt mondta, ha már sikerült kijutnia, szeretne egy jó versenyt összerakni, nem akar kényelmeskedni.

Kézilabda (férfi)

11:00 Magyarország–Egyiptom

Rögtön a legfontosabb mérkőzéssel, Egyiptom ellen kezdi a csoportkört a férfi kézilabda-válogatott. A kézisek minden idők egyik legerősebb csoportjába kerültek, Dániával, Norvégiával és Franciaországgal is játszanak.

Ha a papírformát nézzük, két nyerhetőnek tűnő meccs van, az egyik az Argentína elleni hétfői, a másik a klasszisokkal felálló Egyiptom elleni.

Érdekesség, hogy a jobbátlövő Omar Jahja öt szezont töltött Veszprémben, ahol a balátlövő Jehia el-Dera jelenleg is játszik, a szövetségi kapitány, Juan Carlos

photo_camera Lékai Máté és Chema Rodriguez, a magyar válogatott spanyol szövetségi kapitánya a férfi kézilabda Eb-n januárban. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Pastor pedig tíz évig irányította a Szegedet, ahonnan tavaly nyáron távozott.

„Egyre inkább közeledik a téthelyzet, szerintem mindenki várja, mert hosszú volt a felkészülés. Nagyon sok szó esett Egyiptomról, egyik legfontosabb ellenfelünkről, de készen állunk. Holnap még lesz egy átmozgató edzésünk, elvégezzük az utolsó simításokat, és még van egy konditermi edzésünk, de egyébként szerintem a csapat rendben van” – mondta csütörtökön a Nemzeti Sportnak Bánhidi Bence, a válogatott beállója.

A cél a negyeddöntőbe jutás, ehhez az első két mérkőzést mindenképpen nyerni kellene.

Úszás

11.00: előfutamok – női 400 m gyors – Késely Ajna, férfi 400 m gyors – Sárkány Zalán, női 4×100 m gyorsváltó – Magyarország, férfi 4×100 m gyorsváltó – Magyarország

Délelőtt előfutamokat, délután középdöntőket és döntőket rendeznek szombat délelőtt a La Défense Arénában kialakított uszodában, magyar szempontból nem ez lesz a legerősebb nap.

Késely Ajna és Sárkány Zalán 400 méter gyorson indul. Előbbi 22 éves kora ellenére már a harmadik olimpiáján vesz részt, a júniusi Eb-n a szám aranyérmese lett. „Izgatott vagyok, de nem úgy, mint a 2016-os vagy a 2021-es olimpián. Rióban inkább nagyon zöldfülű voltam, Tokióban meg nagyon nagy elvárások voltak rajtam. Most úgy megyek ki, hogy csak élvezzem ki minden pillanatát. Tudom, mire számítsak, tudom, mit kell nagyon átéljek, mire kell fókuszáljak, mire kell figyeljek” – mondta a kiutazás előtt a Nemzeti Sportnak.

photo_camera Késely Ajna az olimpia úszóversenyei előtti edzésen. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A 20 éves Sárkány 400 mellett 800 és 1500 méteren indul még, utóbbi két számban az Európa-bajnokságon harmadik lett.

A női és férfi 4x100 méteres váltókban is indul a magyar csapat, hogy pontosan mi lesz a felállás, még nem tudni. Találgatni a Eb-n induló összeállításból lehet, a nőknél Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett szerzett aranyérmet, a férfiaknál a Mészáros Dániel, Magda Boldizsár, Szabados Bence, Jászó Ádám négyest az előfutamban kizárták.

Torna

11:00 férfi egyéni összetett kvalifikáció – Mészáros Krisztofer

Döntőbe jutást vár magától Mészáros Krisztofer, aki szombaton az egyéni összetett selejtezőjében indul. A 22 éves győri sportoló korláton kezd, de mind a hat szeren versenyez az olimpia első napján.

photo_camera Mészáros Krisztofer a Párizs melletti Le Bourget-i Kiállítási Központban kialakított edzőteremben. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

„Még soha nem versenyeztem ennyi ember előtt. A célom az, hogy a szombati selejtezőben jó gyakorlatokat tudjak bemutatni, és nagyon jó lenne ott lenni az egyéni összetett és a talaj döntőjében is”

– mondta korábban a talajon Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Mészáros, aki úgy érzi, jó formában van. A Nemzeti Sportnak arról beszélt, ha mindegyik gyakorlatát jól megcsinálja, a legjobb tízbe is bekerülhet.

Vízilabda (női)

14:00 Hollandia–Magyarország

A női vízilabda-válogatott egy februári világbajnoki ezüsttel és egy erősnek mondható felkészüléssel a háta mögött ugrik vízbe szombaton az Európa-bajnok Hollandia ellen.

A Cseh Sándor és Mihók Attila által vezetett csapatnak – ha minden összejön – esélye lehet egy éremre, a hollandok elleni győzelem jó kezdés lenne.

Ellenfelünkkel az elmúlt időszakban többször is találkoztunk, a januári Eb-n 14-11-re kikaptunk, a vb negyeddöntőjében ötméteresekkel nyertünk. A csoportban még Kanada, Kína és Ausztrália van, Hollandia mellett utóbbi jelenthet esetleg problémát.

photo_camera A magyar csapat játékosai vízbe ugranak a Kanada elleni olimpiai felkészülési mérkőzés előtt. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

„Jó lefutása volt a felkészülésnek, Kanada ellen kezdtük a gyakorlást, aztán a görög torna jó szimulációja volt a napi megméretésnek és a versenyhelyzetnek, az Egyesült Államok pedig vitathatatlanul a legmagasabb készültségi fokra emelt minket. Ilyen szempontból így képzeltem el, a végén némi sikerélményünk is volt, ami remélhetőleg épít minket, de azért a helyén kezeljük. Nem beszéljük túl, hogy olimpiára készülünk, minden idegszálunkkal a feladatok ellátására koncentrálunk és készülünk a következő világversenyre” – mondta a szövetség honlapjának Mihók Attila, az egyik kapitány.

Kerékpár

16:50 férfi országúti időfutam – Valter Attila

Valter Attila eredetileg az országúti versenyen indult volna, de július 8-án kiderült, hogy az időfutamban is rajthoz állhat. Nem ez az erősebb száma, idén az országos bajnokságon kikapott Peák Barnabástól, inkább edzésnek lesz jó a szombati verseny.

photo_camera Valter Attila még időfutam magyar bajnoki szerelésben. Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

A 32,4 kilométeres férfi országúti kerékpáros időfutam jónak ígérkezik, rajthoz áll a kétszeres világbajnok olasz Folippo Ganna, az Európa-bajnok brit Josh Tarling, a vb-címvédő, friss Tour de France-harmadik belga Remco Evenepoel és tokiói ezüstérmes honfitársa, Wout van Aert is. A címvédő, Primoz Roglic nem indul.

Asztalitenisz

17:15 vegyes páros 1. forduló – Ecseki Nándor–Madarász Dóra

22:15 női egyes 64-es tábla – Póta Georgina

Az ötödik olimpiáján szereplő Póta Georgina egyéniben késő este a német Shan Xiaona ellen kezd a legjobb 64 között. A 41 éves Shan csapatban olimpiai ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes, emellett pedig – párosban és csapatban – ötszörös Európa-bajnok. A magyar játékos jelenleg 71. a világranglistán, ellenfele 40.

photo_camera Ecseki Nándor és Madarász Dóra 2023-ban az Európa Játékokon. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A vegyes párosoknál Ecseki Nándor és Madarász Dóra 11. helyen kiemelt kettőse a Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem negyedikként rangsorolt hongkongi duó ellen áll asztalhoz a nyolcaddöntőben. A tavalyi durbani vb második fordulójában nagy csatát vívott egymással a két páros, az ázsiaiak döntő szettben 13-11-re nyertek.

Az M4 Sportnak Ecseki azt nyilatkozta, a kínaiakat szerették volna elkerülni, a svédeknek, a románoknak és a spanyoloknak örült volna, de a hongkongi duó sem rossz.

További érdekességek

Ha lesz magyar, akkor azért, ha nem, akkor a hétszeres olimpiai bajnok amerikai klasszis Katie Ledecky, az olimpiai címvédő ausztrál Ariarne Titmus és a 17 éves kanadai Summer McIntosh csatája miatt lesz érdemes nézni a női 400 méteres gyorsúszás döntőjét 20:52-től. A kanadai szupertehetségre akkor figyelt fel a világ, amikor 2023-ban megdöntötte Hosszú Katinka világcsúcsát 400 méter vegyesen.

photo_camera Summer McIntosh januárban. Fotó: ALEX SLITZ/Getty Images via AFP

Teniszmeccsek közül is ajánlunk egyet: a Rafael Nadal-Carlos Alcaraz spanyol sztárpáros 19 órakor játszik a Maximo Gonzalez és Andres Molteni argentin kettőssel.

A huszonkétszeres Grand Slam-győztes Nadal harmadik, a négyszeres GS-bajnok Alcaraz első olimpiai aranyérméért játszik, ha győznek, a Fucsovics Márton-Marozsán Fábián magyar párossal játszanak. Nadal ráadásul egyesben Fucsoviccsal kezd, feltéve, hogy pályára tud állni, csütörtökön ugyanis kihagyta az edzést.

Ugyan a történetük második legerősebb keretével felálló amerikai kosarasok csak vasárnap kezdenek, érdemes már szombaton is nézni a meccseket. A mezőny nagyon erős és kiegyenlített, az Egyesült Államokat akár Szerbia, akár Kanada, akár az NBA új csodatehetségével, Victor Wembanyamával felálló Franciaország is simán legyőzheti. És akkor még ott vannak a minden világversenyen jól szereplő spanyolok, a világbajnok németek, a felkészülési meccsen majdnem meglepetést okozó Dél-Szudán, Ausztrália vagy a Giannis Antetokounmpo-féle Görögország.

A szombati napon összesen 14 számban osztanak érmet, a fentieken kívül a gördeszkások férfi utcai számában, férfi hetes rögbiben, a cselgáncsozóknál női 48 és férfi 60 kg-ban, az országúti kerékpárosok női időfutamában, valamint női 3 méteres szinkronműugrásban.