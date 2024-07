A szenzációs vívással az elődöntőt megfordító Rabb Krisztián beválogatása miatt sértődött meg és hagyta ki az olimpiát a kardozók edzője

Döntőbe jutott a magyar kardcsapat, de érdemes felidézni, hogy az olimpia előtt egy hónappal maradtak edző nélkül a férfi kardozók, mert Decsi András lemondott, és ki sem utazott Párizsba.

Ami még érdekesebb: a férfi kardozók vezetőedzője azon akadt ki, hogy a kardcsapatba nem a testvére, a 41 éves Decsi Tamás, hanem a 22 éves Rabb Krisztián került negyediknek.

Az igaz, hogy a csapat Decsivel lett tavaly világbajnok (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás volt a négyes), de idén nem ment neki, miközben Rabb Krisztián egyéniben és a csapatba beugróként is eredményesen vívott (az idei Eb-n győztes csapatban Decsi is ott volt, Rabb is.) Decsi a testvérét jelölte a keretbe, de Boczkó Gábor szövetségi kapitány a kardozók vezetőedzőjét felülbírálva a Decsi Tamásnál 19 évvel fiatal Rabbra szavazott.

Arra a Rabbra, aki Gémesi Csanád cseréjeként beállva ma délután teljesen átformálta az Irán elleni elődöntőt, és életre keltette a csapatot. Társai is azt nyilatkoztak, hogy a fordítás egyértelműen az ő érdeme volt.

Rabb szerényen csak annyit mondott, hogy „úgy mentem fel a pástra, hogy nagyon nem kell más csinálni, mint vívni, az meg úgyis megy. Hozzátettem, amit tudtam, a többiek meg befejezték". Mindez úgy nézett ki, hogy beállt 7-15-nél, és rögtön adott hat tust. A két asszóját elsöprő lendülettel 9-5-re és 8-5-re nyerte. Összességében plusz 7-tel zárt az elődöntőben, Szilágyi plusz 2-vel, Szatmári -3-mal, a lecserélt Gémesi -4-gyel.

Rabb egyébként azt nyilatkozta a csapatverseny előtt a beválogatásról, hogy „örültem neki, hogy beszélnek rólam a médiában, nagyon sok biztatást is kaptam, ez is jólesett, s motivált, hogy ennyien szurkolnak nekem. Abszolút feldobott”.



link Forrás

A döntőben már ő vív majd, visszacserélni nem lehet.