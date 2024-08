Marchand: Sokkal gyorsabb nálam Milák

Bár lehajrázta, elismerően nyilatkozott Milák Kristófról a francia León Marchand. Az úszó, miután megnyerte a 200 méter pillangó és a 200 méteres mellúszás számokat, újságírók előtt kijelentette:

„Nagyon sok versenyét láttam már, és sokkal gyorsabbnak is gondolom Milák Kristófot magamnál, úgyhogy próbáltam minél közelebb lenni hozzá 150 méternél, utána pedig beleadni mindent a célig. Jól tudtam tapadni rá, mert messze volt a világcsúcsától, és a víz alatti úszásommal is sok időt tudtam rajta hozni, nagyon élveztem ezt az úszást, ráadásul az egyéni csúcsomat is alaposan sikerült megjavítanom.”

Marchand arról is beszélt, hogy introvertált személyiségnek tartja magát, ezért furcsa volt neki a szerdai döntők középpontjában lenni, de a hazai szurkolók buzdítása elképesztő volt. Hozzátette: nem is gondolt arra, hogy mindkét számot megnyerheti, a duplázás neki is meglepetés volt. Az MTI beszámolója megjegyzi: Milák az eredményhirdetést követően sem állt meg a magyar újságírók kérésére a vegyes zónában, illetve a hivatalos sajtótájékoztatón sem vett részt.