Mennyire sportszerű, hogy a nők között indul a bokszoló, aki ellen Hámori Lucának ki kell állnia az olimpián?

A 66 kilós Hámori Luca csütörtökön elsöprő győzelmet aratott az ausztrál Marissa Williamson ellen, és bejutott a legjobb 8 közé, ahol az algériai Imane Helif ellen fog bokszolni. Az ellen a Helif ellen, akinek az olimpiai indulásán a fél világ fel van háborodva. Tényleg mindenki, politikai véleménytől és világnézettől függetlenül. A jobbosok, patrióták, woke-fixációsok és társaik buziznak, a balosok, a libsik és társaik egyszerűen csak értetlenkednek. Hogy tudd, min is háborogsz, érdemes tisztában lenni a tényekkel. Főleg, hogy azok ebben az esetben nem unalmassá teszik a sztorit, hanem épp ellenkezőleg.



Mi történt?

A tömeges felháborodás azért tört ki, mert Imane Khelif algériai és Angela Carini olasz bokszolónő első fordulós olimpiai bokszmeccse csütörtökön mindössze 46 másodpercig tartott, ugyanis Carini a sportágban szinte példátlan módon nem egészen egy perc elteltével feladta. Úgy, hogy előtte nem padlózott és nem is számoltak rá. De kapott két olyan ütést, hogy az elsőtől kicsatolódott a fejvédője szíja, amit meg kellett igazítani, majd a menet újraindulása után 1-2 másodperccel kapott egy akkorát az arcába, hogy inkább levonult. A meccs után Carini azt nyilatkozta, hogy az egészsége megőrzése végett döntött a feladás mellett, és hogy életében nem kapott ekkora ütést.

Hogy nézett ki az egész?

Rosszul. Imane Helif kinézetre ugyanis eléggé olyan, mint egy férfi, mozgásra, csontozatra és izomzatra is, Angela Carini viszont még bokszmezben és fejvédőben is határozottan nőies. Ezek nem tudományos vagy jogi kategóriák, ráadásul említeni sem illik őket, de a valóságban alapvetően befolyásolták az egész sztori percepcióját. Ha nem láttad, érdemes végignézni a rövid videót. A hangulat olyan, mintha egy szikár férfi verne egy nőt.

Miért számít a résztvevők kinézete?

Mert a csütörtöki meccsnek természetesen volt előzménye. Már az komoly felzúdulást váltott ki, hogy Imane Helif egyáltalán elindulhatott az olimpián, csak a többség akkor még nem látta bokszolni. A sportolónőt ugyanis tavaly, az Új-Delhiben rendezett világbajnokságon pár órával a döntő előtt kizárták. Csakúgy, mint a Párizsban most szintén elinduló, első meccsét pénteken vívó tajvani Lin Yu‑tinget. A hivatalos magyarázat szerint azért történt mindez, mert túlzottan magas volt a tesztoszteronszintjük, így nem feleltek meg az indulási feltételeknek. Umar Kremljev, a vébét szervező IBA elnöke a két bokszolónő eltiltása után azt nyilatkozta, hogy a két érintett XY kromoszómákkal rendelkezik. (Normális esetben ez a férfiakra jellemző, a nőknek két X kromoszómájuk van.)

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a helyzet Új-Delhiben sem lehetett teljesen egyértelmű, hiszen az IBA is engedte elindulni a két sportolót, sőt sorra nyerhették a meccseiket, és csak a világbajnokság legvégén léptek az ügyükben. Ez azért érdekes, mert bármilyenek legyenek is, az biztos, hogy már a vébé elején is pont olyanok voltak, sőt, feltehetőleg azokon a korábbi IBA-világbajnokságokon is, ahol simán elindulhattak. Az IBA most nyilatkozatokban támadja a NOB-ot, amiért engedték elindulni az olimpián a két bokszolónőt. Csakhogy mindketten ott lehettek három éve Tokióban is, ahol az olimpiai boksztornát nem más, mint az IBA felügyelte.



Hogyan indulhattak el egyáltalán Párizsban, ha a nemzetközi szövetség nemrég kizárta őket?

Az említett IBA igen gázosnak számító, botrányokkal terhelt szervezet, annyira, hogy a NOB időközben szakított velük, és Párizsban már nem ők szervezték az olimpia bokszrészét, hanem maga a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve egy általuk létrehozott testület. Az ő vonatkozó szabályrendszerük pedig eltér az IBA-étól.