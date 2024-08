Koch Máté: Nem nehéz azokért küzdeni, akiket szeretünk

Az első gyorsreakciók után kicsit összeszedettebben is nyilatkoztak a Japán legyőzésével aranyérmet nyert férfi párbajtőrcsapat tagjai.

"Egész nap, végig fókuszált voltam, és ezt mondta Gergő is, hogy minden asszóban fókuszáltnak kell maradni. Nagyon ment a vívás, laza voltam, nem voltam görcsös, mint az egyéniben. Meg tudtam végre mutatni a magyaroknak, hogy itt a helyem az olimpián. Bátran indítottam el a támadásokat és szinte egy asszó híján az összeset megnyertem, ez azért ritkán fordul elő párbajtőrben. Nagyon boldog vagyok, hogy nekünk szólt a Himnusz az olimpián" - értékelt a tavaly egyéniben világbajnok Koch Máté. Mivel nagyon jó barátok a csapattársakkal, így még nagyobb öröm győzni.

"Együtt nőttünk fel, együtt mentünk végig minden korosztályon, szinte mindig egy csapatban voltunk. Nagyon ismerjük egymást. Nem nehéz, azokért küzdeni, akiket szeretünk. A TF-en van egy mondás, az egyéni sikert felülmúlja a csapatsiker. Én jobban szeretek csapatban nyerni, mert sokkal jobb együtt ünnepelni, együtt állni fel a dobogóra" - jelentette ki Koch.

A japánok elleni döntő lezárására, a Siklósi Gergelynek a hosszabbításban adott találatára utalva ugyanakkor elismerte, hogy az utolsó másodpercek nem voltak egyszerűek. "Nehéz azért, nem először vívunk egy tusra. Ő mindig azt mondja, nyugodt az egy tusokban, mi azért nem annyira. De nagyon bíztam benne, hogy ő fogja adni, és a sors ezt akarta, hogy Magyarország nyerje az olimpiát. Elcsuklik a hangom, annyira nehéz ezt még így megemészteni, feldolgozni, hogy két éven belül sikerült Európa-, világ- és olimpiai bajnoknak lennem" - emlékeztetett Koch arra, hogy a csapat tavaly Eb-t nyert, ő maga egyéniben vb-aranyat szerzett, most pedig az olimpiai diadal is összejött.

Siklósi azt mondta, ő nyugodt volt. "Tudtam, hogy egy tus lesz, tudtam, hogy ilyen körülmények között fog eldőlni és erre készültem már amikor felálltam a pástra. Magamban mondtam, amikor két perchez értünk vagy egy perchez, hogy tudom, hogy egy tus lesz, és abba az egy tusba mindent beleadtam" - elevenítette fel a mérkőzés hajráját a Tokióban egyéniben ezüstérmes vívó. "Az, hogy egy tussal nyertünk, az azért hab a tortán cseresznyével, mindennel. Nem akartuk, hogy ilyen szoros legyen, de ez a japán csapat kivételesen jó".

Arról is beszélt, hogy nem tudták megtörni ellenfelüket, mert hiába mentek el két-három tussal, mindig visszakapaszkodtak a japánok. "Bátrak voltak és nagyon jók, akár ők is nyerhettek volna" - ismerte el Siklósi.

"Nagyon sok minden lepergett előttem, amikor éppen Gergőnek sorsoltak" - utalt Andrásfi Tibor a kedvezményezett kisorsolására és arra, hogy ő az egyéni versenyében az elődöntőben és a bronzmérkőzésen is hosszabbításban esett találattal kapott ki és lett így negyedik. "Fohászkodtam az égiekhez, becsuktam a szemem, letérdeltem, de szerencsére a javunkra dőlt el ez most."

Nagy Dávid az utolsó mérkőzésen két asszóra állt be, de aktívan hozzájárult a magyar győzelemhez. "Hazudnék, ha az mondanám, hogy nem izgultam" - árulta el. "Nagyon sokáig vártam arra, hogy végre pástra léphessek. Itt vagyok lassan egy hete, már az egyéniben itt voltam kint és szurkoltam a többieknek, melegítettem velük a meccseik előtt. A terem már ismerős volt, de a pástokra mostanáig nem mentem fel."

Emlékeztetett rá, hogy mindenképpen be kellet állnia ahhoz, hogy ő is felállhasson a dobogóra: "Annak örülök, hogy nemcsak formalitás volt, hogy vívtam, és ezért felállhattam a dobogóra, hanem úgy érzem, hogy azért fontos szerepem volt nekem is a döntőben. Taktikus mérkőzés volt, kevés tus esett, minden tus nagyon számított, és értékes pontokat tudtam szerezni a csapatnak."

"Nyolc év kemény munkája van e mögött. Rio után kellett kezdeni újra építeni egy csapatot, sajnos Tokióra nem sikerült összehoznunk, de most Párizsba nemhogy kijutottunk, fölértünk a csúcsra" - kezdte összegzését Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőrözők vezetőedzője. "Fantasztikus érzések vannak bennem. Még olyan kikerekedett, nagy gondolataim nincsenek, ezeket a közhely, de ugyanakkor velejéig és száz százalékban igaz mondatokat tudom mondani, hogy borzasztó sok lemondás, borzasztó sok munka, egymásra történő odafigyelés van ennek a hátterében. És szerintem még egy van: ez a szeretet nyelve, amin mi beszélünk, és ez fontos számomra."

Szót ejtett arról is, biztos volt, hogy Nagy Dávid, aki az egyéni versenyben nem szerepelt, be fog állni. A harmadik mérkőzés első köre után úgy gondolták Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal, hogy Andrásfi Tibort váltja majd.

"Dávid fantasztikusan szállt be. Ez azért nem könnyű dolog. Itt ülni, várni, és akkor azt mondjuk, hogy olimpiai döntő, egy-két tus ide vagy oda, teljesen mindegy, és akkor szállj be és tedd a dolgodat. Le a kalappal előtte is!" - mondta Dancsházy-Nagy.

Arra a felvetésre, hogy az egyéni versenyben Siklósi Gergely és Koch Máté a vártnál hamarabb búcsúzott, Andrásfi pedig eljutott az elődöntőig, de végül érem nélkül maradt, ez jelenthetett-e plusz motivációt a csapatversenyre, a vezetőedző úgy reagált, hogy mindenképpen.

"Azt hiszem, hogy Tiborban is maradt benne, azért az érem nélküliség nem jó állapot, ha már odáig eljut az ember. Gergő ranglista egyes volt, Máté ranglista kettes. Azt hiszem, mindegyiküknek valahol ott benn, a szíve mélyén hiányérzete volt. Hozzáteszem, hogy tényleg nagyon a csapatra készültünk most. Az egyéni mindenkinek a maga dolga, de ezt most nagyon meg akartuk csinálni."

Boczkó Gábor szövetségi kapitány, Koch Máté edzője elárulta, hogy saját versenyzője végig izgult, hogy mikor lesz lecserélve, meddig fog vívni, hogy fog vívni és mindenképpen nagyon akart döntőt vívni.

"Nem volt egyszerű, aztán a döntő első körében kiderült, hogy Tibiben érezzük azt a pici gyengülést, vagy figyelemingadozást, ami miatt már érett a csere. Tudtuk, hogy Dávid olyan srác, olyan vívó, aki löketet tud adni ennek a csapatnak, és ez jól is sikerült."

A döntő egy tusos lezárását illetően azt monda, hogy ezt nagyon nem szereti "Rosszabb edzőként vagy vezetőként ezt nézni, mint versenyzőként. Nyilván versenyzőként benned van, hogy már levívtál három percet, egy jó pár tust adtál. De a lényeg az, hogy Gergő nagyon jól alkalmazta taktikailag, amit megbeszéltünk, és tudta, hogy mit kell csinálni. Egy tus vagy öt tus, jobb lett volna talán az öt tus, de igazából mindegy" - összegzett Boczkó.

Ezt megelőzően 1972-ben, Münchenben győzött legutóbb magyar férfi párbajtőrcsapat olimpián, akkor a Fenyvesi Csaba, Kulcsár Győző, Schmitt Pál, Erdős Sándor, Osztrics István alkotta együttes nyert aranyérmet. Más fegyvernemben is az 1988-as, szöuli olimpiáig kell visszanyúlni magyar csapataranyért, akkor a kardozók diadalmaskodtak. (MTI)