Az utolsó szalmaszál a férfi kéziseknek, úszódöntő magyar résztvevővel, a kalapácsvető Halász Bence is döntőzik

Sérülés miatt feladta az elődöntőjét Carolina Marín, a női tollaslabda legnagyobb esélyese, a világ legjobbnak tartott játékosa. Marín felszabadult játékkal egészen simán, 21:14-re nyerte az első szettet, és a másodikban is vezetett kínai ellenfele ellen, amikor 10:8-as állásnál egy felugrásból rosszul érkezve a combjához kapott, és sírva feküdt a pálya szélére. Bár még megpróbálta folytatni, két labdamenet után zokogva ereszkedett térdre, és feladta a meccset.

Az ázsiaiak dominálta tollaslabdában a nagyon agresszíven és összpontosítva játszó balkezes spanyol Rióban olimpiai bajnok lett, Tokióban azonban térdsérülés miatt nem tudott indulni. Párizsban idáig olyan játékot mutatott, amivel a várakozásokhoz képest is, még inkább ott látták elsőszámú esélyesnek.



Sérülése után a kínai He Bing Dzsiao jutott be a női egyes döntőjébe, ahol a dél-koreai An Se-Younggal vár rá.