A heves összecsapások után lemondott és helikopterrel menekült Indiába a bangladesi miniszterelnök

Lemondott, majd Indiába menekült egy katonai helikopterrel Vazed Haszina bangladesi miniszterelnök, miközben a tüntetők behatoltak a hivatalába.

Bangladesben júliusban kezdődtek a kormányellenes diáktüntetések, az összecsapásokban pedig a rendőrség szerint legalább 300 ember meghalt.



Egy helyi lap szerint vasárnap legalább 95 ember halt meg, közülük legalább 14-en rendőrök voltak. A demonstrálók, a biztonsági erők és a kormányzó Awami Liga pártot támogató aktivisták összecsapásaiban több százan sérültek meg.

Ugyan vasárnapra kijárási tilalom volt érvényben, de a tüntetők arra szólították fel az embereket, hogy vonuljanak Dakkába, a miniszterelnök távozását követelve.

A több tízezer tüntető ellen a rendőrök vasárnap könnygázt, gumilövedéket és sokkológránátot vetettek be, de éles lőszerrel is tüzeltek rájuk. Fegyver a tüntetőknél is volt.

A javarészt egyetemista tüntetők járműveket és a kormánypárt irodáit gyújtották fel, elfoglaltak egy kórházat és lezárták a főbb autóutakat is, valamint polgári engedetlenségi akciót hirdettek.

A miniszterelnök vasárnap bűnözőknek és terroristáknak nevezte a tüntetőket, akiket szabotázzsal vádolt, és keménykezű fellépést várt ellenük. Szerdáig háromnapos munkaszünetet rendeltek el, és felfüggesztették az internetszolgáltatást. A zavargások miatt több városban zárva vannak az iskolák és egyetemek.

Hétfő reggel a hadsereg közölte, a főparancsnok „beszédet intéz majd a nemzethez”. A bejelentéskor még nem volt ismert, hogy a miniszterelnök elmenekült.

A tömeges tiltakozás azért tört ki, mert egy kvótaszabályozás szerint a kormányzati állások 30 százalékát a háborús veteránok rokonai számára tartották volna fenn, holott a 170 milliós országban 32 millió fiatalnak nincs munkája vagy szakképzettsége.

A legfelsőbb bíróság eltörölte a kvóták nagyrészét, ekkor alábbhagyott a tiltakozás, ami az utóbbi napokban szórványosan újrakezdődött. A júliusi tömegtüntetések idején 150-en haltak meg, több ezren megsérültek, és csaknem 10 ezer embert letartóztattak.



