A minnesotai kormányzó, Tim Walz lesz Kamala Harris alelnökjelöltje, értesült nagyjából egy időben erről több amerikai híroldal is. Az értesülést Harris kampánycsapata még nem erősítette meg.



photo_camera Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

A 60 éves Walz középiskolában tanított társadalomtudományokat, volt állami bajnokságot nyerő középiskolai amerikaifutball-csapat edzője és szakszervezeti tag is, 24 éven át volt a nemzeti gárda tagja, mielőtt belépett volna a politika világába. A potenciális alelnökjelöltek között akadtak bőven országosan jobban ismert figurák, így a kiválasztása némileg meglepő is lehet, főleg annak fényében, hogy Minnesota nem számít a legélesebb csatatérállamok egyikének.

Walz vezeti a demokratapárti kormányzókat összefogó szövetséget is, jelenleg második ciklusát tölti kormányzóként, és előtte 12 éven át volt kongresszusi képviselő, egy alapvetően konzervatív, republikánusok felé húzó választókörzetből.



Walz jó néhány felkapott kiszólásáról ismert, tőle indult legutóbb az is, hogy a republikánusokat, illetve elsősorban a Trump-Vance párost elkezdte weird, azaz fura-furcsa jelzővel illetni, ami aztán a Harris-kampány fontos eleme lett az elmúlt hetekben, de emellett még kifejezetten optimista, jó kedélyű közösségi médiás posztjai is ismertek, amik élesen kilógnak a jelenlegi amerikai közbeszédből.

Harris minden várakozás szerint keddi, philadelphiai kampányeseményén mutatja majd be Walzot, utána pedig úgynevezett csatatérállamba látogatnak el, azaz olyan államokba, ahol még nem lefutott a választás, és melyek megnyerésére nagy szüksége lenne a demokratáknak.

Az alapvetően rurális régióban sikeresnek bizonyuló demokrata politikus pályafutása a New York Times értékelése szerint alkalmas lehet arra, hogy megszólítsa a mérsékelt szavazókat, ugyanakkor kormányzóként bevezetett intézkedései között számos kifejezetten baloldali-liberális volt, ezért szövetségesei préripopulistának is bélyegezték már. Ilyen terület volt többek között a fizetett gyerekvállalási szabadság, az abortusz és a fegyverszabályozás. A helyi republikánusok ezért gyakran támadják azzal, hogy Walz úgy néz ki, mintha csak most ugrott volna le a vadlesről, de valójában álruhába bújva balos politikai célokat kerget.

A New York Times értesülése szerint épp Walz e kettős identitása volt vonzó Kamala Harris számára, aki így akarhatja kiegyensúlyozni a San Franciscóból érkező liberális politikusi képét.

A republikánusok szinte biztosan a Minneapolisban George Flyod meggyilkolása után kitört zavargások miatt fogják támadni Walzt, hiszen akkor ő volt a kormányzó. A városban akkor komoly károk keletkeztek, és a republikánusok szerint ezért a kormányzó túl lassan reagált, és csak három nappal Floyd meggyilkolása és a tüntetések és a zavargások kezdete után hívta be a nemzeti gárdát.