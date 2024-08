Nyíltvízi úszásban rögtön éremeséllyel indul a péntek, a férfi vízilabdázók az olimpiai döntőért játszanak, és több egység is döntőzhet a kajak-kenusoknál

Ráfordulunk az olimpia utolsó hétvégéjére, a péntek rögtön magyar éremeséllyel indul, a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszásban Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid szerepel.



Férfi vízilabdázóink a világbajnoki címvédő Horvátország ellen játszik az olimpiai döntőért.

Középdöntőkét és döntőket rendeznek kajak-kenuban, több éremesélyes magyar egység is rajthoz áll.

Felemásan szerepeltek a csütörtöki rangsoroló vívásban a férfi öttusázók, az elődöntők előtt Szép Balázs jól áll, de Bőhm Csabának nehéz lesz a továbbjutás.

A női hétpróbázóknak, Krizsán Xéniának és Nemes Ritának három szám van hátra.

A harmadik olimpiáján szereplő Ligeti Dániel a 125 kilogrammosok súlycsoportjában birkózik, az újonc Márton Viviana a 67 kilogrammos csoportban taekwondózik.

Éremesély 10 kilométeren

07:30 férfi nyíltvízi úszás 10 km – Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid

Fábián Bettina csodálatos 5. helye után a férfiak is a Szajnába ugranak, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid indul 10 kilométeren, mindkettejüknél reális cél lehet az érem.

A 20 éves Betlehem már bizonyította, hogy jó formában van, a medencés úszóversenyek utolsó napján hatalmas országos csúcsot úszva negyedik lett 1500 méteren. Rasovszky Kristóf a táv aktuális világbajnoka, a legutóbbi olimpián ezüstérmes lett, reméljük most jól jön ki neki is a lépés. Medencés számokban is megúszta az olimpiai szinten, de azokban végül nem indult el.

photo_camera Betlehem Dávid a férfi 1500 méteres gyorsúszás döntőjében. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Kristóf is nagyszerű formában van, ez egy egész éven keresztül felépített rendszer volt, három nagy makrociklusra bontva, aminek a végén speciális, szinte versenykörülmények között készültünk, olyan nyolcszáz méteres fordulókkal, amilyenek itt is lesznek” – mondta az MTI-nek a két úszó edzője, Szokolai László.

Döntős kenusok és kajakosok

A férfi kenu egyesek 1000 méteres, valamint a kenu és a kajak párosok 500 méteres középfutamait és döntőit rendezik pénteken, több magyar egységért is lehet majd szorítani, akik az előfutamokból simán jutottak tovább.

photo_camera Nádas Bence és Tótka Sándor a férfi kajak párosok előfutamában. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Dobogós reményekkel indul a női kenu párosok 500 méteres középfutamában a Kiss Ágnes-Nagy Bianka duó, ahogy a férfi kajak 500 méteresek között a friss Európa-bajnok Nádas Bence-Tótka Sándor egység is, de a számban indul rajtuk kívül még a Kopasz Bálint-Varga Ádám csapat is.

A Csipes Tamara-Gazsó Alida Dóra és a Pupp Noémi-Fojt Sára egység is a kajak kettesek között szerepel majd. A kenu egyesek 1000 méteres számában Adolf Balázs és Fejes Dániel indul. A teljes program számonként:

Női C-2 500 m – Kiss Ágnes-Nagy Bianka

10:40 középfutam



12:40 B-döntő



12:50 döntő



Női K-2 500 m – Csipes Tamara-Gazsó Alida Dóra, Pupp Noémi-Fojt Sára

10:50, 11:00 középfutam



13:00 B-döntő



13:10 döntő

photo_camera Csipes Tamara és Gazsó Alida a kettes versenyen, kedden Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Férfi K-2 500 m – Nádas Bence-Tótka Sándor, Kopasz Bálint-Varga Ádám

11:10 középfutam



13:20 B-döntő



13:30 döntő

Férfi C-1 1000 m – Adolf Balázs, Fejes Dániel

11:40 középfutam



13:40 B-döntő



13:50 döntő

A vb-címvédő ellen az olimpiai döntőért

14:35 Magyarország-Horvátország

A negyeddöntőben egy nem kifejezetten hátradőlős meccsen ötméteresekkel - Vogel Soma-showjával - verték a férfi vízilabdázók Olaszországot, a döntőért a spanyolokat legyőző, világbajnoki címvédő Horvátországgal játszanak pénteken. Az olaszok ugyan megóvták a meccset, de az óvást első- és másodfokon is elutasították.

photo_camera Vízilabdázóink örülnek Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Nehéz mérkőzés volt, mindkét csapatnak gratulálok, hatalmas szívvel játszottunk. Lett volna lehetőségünk megnyerni a meccset, de a végén már azt éreztem, hogy nagyon döntetlenszagú a dolog, és már azon gondolkoztam, ki fogja lőni az ötmétereseket” – mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. „Ez a történet úgy indult, hogy először elvesztettünk két fontos mérkőzést is így, utána viszont elkezdtünk hatékonyabban foglalkozni azzal, hogy ötösökkel ne bukjunk el máskor. Ez egy fontos része a játéknak, gyakoroljuk is folyamatosan. Akkora teher nehezedik a játékosokra, hogy ezt edzésen is gyakorolni kell.”

3/7 próba, 5 tusa

photo_camera Krizsán Xénia a hétpróbázók csütörtöki versenynapján. Fotó: Szilágyi Anna/MTI/MTVA

10:05 női hétpróba távolugrás – Krizsán Xénia, Nemes Rita

11:20 női hétpróba gerelyhajítás

20:15 női hétpróba 800 m

13:00 férfi öttusa elődöntő – Szép Balázs, Bőhm Csaba

A hétpróba utolsó három versenyszámát rendezik pénteken, délelőtt távolugrás és gerelyhajítás, este a 800 méteres síkfutás vár Krizsán Xéniára és Nemes Ritára. A csütörtök délelőtti gátfutás és magasugrás után Krizsán a 11., Nemes a 16. helyen állt, este....

A férfi öttusázók elődöntőit rendezik a Versailles-i Kastély parkjában, a mezőnyben ott lesz a friss világbajnok Bőhm Csaba és a vb-ezüstérmes Szép Balázs. Mindkettőjüknek ez az első olimpiája, a csütörtöki a rangsoroló vívásban Szép 18 ellenfelét győzte le, 17-től kapott ki, míg Bőhm 13 győzelemmel és 22 vereséggel zárt, amivel nehéz lesz a döntőbe jutnia.

photo_camera Szép Balázs az öttusázók körvívás versenyszámában csütörtökön. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Újonc és rutinos küzdősportolók

9:33: női 67 kg, nyolcaddöntő– Márton Viviana

11:30 125 kg nyolcaddöntő – Ligeti Dániel

A két férfi taekwondós után Márton Viviana, a sportág első magyar női olimpiai kvótása is megkezdi a versenyzést, a korosztályos Európa-bajnok ellenfele a 67 kilogrammos súlycsoport nyolcaddöntőjében az elefántcsontparti Ruth Gbagbi lesz. A szövetség szerint nem lesz egyszerű a mérkőzés, Gbagi a legutóbbi két olimpián bronzérmes volt.

photo_camera Ligeti Dániel a 2023-as világbajnokságon. Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Ligeti Dániel, a magyar birkózó csapat legrutinosabb tagja, pénteken a szabadfogásúak 125 kilogrammos súlycsoportjában indul. A 35 éves sportoló Londonban és Rióban is ott volt, 2016-ban a hetedik helyen zárt, reménykedésre a tavalyi vébén elért ötödik helye adhat okot. Első mérkőzését a nigériai Ashton Adeyemi Amin Mutuwa ellen birkózza.

Ajánljuk még: csángó brékesek, boksz, sprintváltó

Döntőzik az 66 kilós súlycsoportban az algériai Imane Helif, aki az elődöntőben egyhangú pontozással, nagyon simám verte a thaiföldi Janjaem Suwannaphenget. A meccsen nyoma sem volt a Helif előző mérkőzéseit körüllengő rossz hangulatnak. A lelátókon nagyon volt az algériai szurkoló, akik végén lelkesen lengették zászlajaikat és buzdították sportolóikat. A döntőben a kínai Liu Yanggal mérkőzik meg 22:51-től.

photo_camera Imane Helif Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A breaktánc Budapesten rendezett olimpiai selejtezőjéről már írtunk, most nézzük a női versenyt 16 órától, a döntő 21:23-kor kezdődik.

Atlétikában a női és férfi 4x100 méteres váltók döntőjét rendezik, előbbit 19:30-tól, utóbbit 19:47-től. A férfiaknákl meglepetésre nem jutott döntőbe a jamaicai csapat, ott nagy verseny lesz az első helyért. A nőknél az Egyesült Államok a legnagyobb favorit, de a váltások mindig tartogatnak izgalmat, az előfutamban is volt egy necces szituációjuk, úgyhogy bármi lehet, sőt, az ellenkezője is.