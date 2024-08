Fábián Bettina jól szerepelt nyíltvízi úszásban, jön a kajak-kenu és a tékvandó magyarokkal

Férfi 200 méteres síkfutás elődöntőben indult szerda este az ugandai Tarsis Orogot. A futó az előfutamban már kitűnt SpongyaBobos zoknijával, de most még ennél is messzebbre ment. Olyan Minyonos zoknit vett fel, aminek szemüvege is van.

Orogot végül hatodik lett, így nem jutott tovább a döntőbe.