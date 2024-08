Magyar Péterék 36 fokot mértek a Szent Imre kórház krónikus részlegén

Újabb egészségügyi intézményt látogatott meg Magyar Péter, ezúttal a Szent Imre Kórházat. Magyar Kulja András orvos, a párt EP-képviselője társaságában azt mondta, hogy a Szent Imre kivételezett helyzetben van a többi fővárosi kórházhoz képest, hiszen itt megvalósult a felújítások egy része, több épületet is felújítottak, ahol van klíma, ott egész elviselhető, 25-28 fok van. Az intézmény egyik munkatársa szerint a kórtermek 70 százaléka van klimatizálva.

Ahol nincs, a B épületben - itt kezelik a krónikus betegeket és itt van a pszichiátria is - ott este negyed hétkor 36-37 fokot mértek.

Magyar szerint a 60 milliárdos Egészséges Budapestért program befejezését a kormány a háborúra hivatkozva leállította.

Ez a hőmérséklet Kulja András szerint nehogy a betegeket, egy egészséges embert is megterhel, az ápolók is panaszkodnak. Márpedig - akárcsak a többi kórházban - itt is az ápolóhiány a legnagyobb probléma. Nehezen találnak ilyen alacsony fizetésért embereket, a jelentősebbnek mondható fizetésemelést az infláció csaknem teljesen elvitte - mondta Magyar, aki szerint sok osztály láttak, aminek a fele le van zárva, mert nincs elég ápoló. "Majdnem az ápolók fele hiányzik országosan, nem lóg ki ebből a Szent Imre sem" - közölte Magyar.



A pártelnök azt mondja, hogy a betegek éppen a 20 fokról magyarázó Takács Péter egészségügyi államtitkár nézték a Hír TV-ben, atlétatrikóban és vizes borogatással a fejükön.

A Facebook-posztban Magyar megemlíti a soha meg nem valósult kormányzati egészségügyi projektet. "2016-ban ígérte meg a kormány, hogy felépül a Dél-Budai Centrumkórház, amely 1,2 millió honfitársunk ellátásáért felelt volna.A kórházból természetesen semmi nem lett, de a projektre azért elszórtak 14 milliárd forint adófizetői pénzt. Telekvásárlás, tervezés és a haverok pénzelése évekig. Többek közt Kocsis Máté felesége kapott 36 milliót, míg a megafonos hazugság kommandó egyik irányítója, Kovács István 24 milliót."



Magyar a héten jelentette be, hogy feljelentést tesz a kórházi klímák ügyében.

Takács Péter államtitkár kedden azt mondta, hogy "az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot fordított a kormány a kórházak légtechnikai rendszereinek megújítására, tizennégy intézményben megtörtént a teljes vagy részleges felújítás. Az idei nyári időszakra 1,3 milliárd forintot biztosított a kormány előre az esetleges hibák elhárítására.

A kormány azt várja el a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól és az Országos Kórházi Főigazgatóságtól, hogy ahol a hőség miatt ellátási zavar keletkezik, ott a műszaki helyreállítás a lehető legrövidebb időn belül történjen meg. Valamint, hogy a sürgős beavatkozásra váró betegeket olyan intézménybe szállítsák, ahol megkapják az adott ellátást. Takács szerint a magyar kormány ennek megfelelően gondosan felkészült erre a szezonra, ettől függetlenül nem zárható ki, hogy a legnagyobb gondosság mellett is adódnak meghibásodások, amire azonban az egészségügyben dolgozók fel vannak készülve.

Szerinte a klímaváltozás okozta extrém időjárási helyzet nemcsak Magyarországon állítja kihívás elé a kórházakat.