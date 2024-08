Az Európai Bizottság javasolja a kínai gyártású Teslákra kivetett vám csökkentését

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy csökkentsék 20,8 százalékról 9 százalékra a kínai gyártású Tesla elektromos autókra kivetett vámot - jelentette be az európai uniós végrehajtó testület kedden Brüsszelben.

Az indoklás szerint a döntést a tavaly októberben elindított, folyamatban lévő szubvencióellenes vizsgálat keretében hozták.

A bizottság július elején jelentette be, hogy ideiglenes jelleggel 37,6 százalékig terjedő kiegyenlítő vámot vet ki a Kínából származó, kizárólag akkumulátorról üzemelő elektromos járművek (BEV) behozatalára, de a testület által vizsgált három kínai gyártóra egyedi vámok vonatkoznak.

Az átlagosan 20,8 százalékos vám az elektromosjármű-gyártásban érdekelt azon kínai vállalatokra vonatkozott, amik együttműködtek az uniós vizsgálatban.

Az intézkedés célja az olcsónak tartott, kínai állami támogatással gyártott elektromos járművek EU-ba irányuló dömpingjének megakadályozása. Júniusban az Európai Bizottság közölte, hogy magasabb vámokat vet ki a kínai elektromos járművek behozatalára, mert azok „jelentős mértékben részesülnek tisztességtelen támogatásokból”, és „gazdasági kár veszélyét” jelenti az európai elektromos járművek gyártóira nézve. Elon Musk cége azt kérte, a tervezett vámokat számítsák újra, hogy azok tükrözzék a vállalat által Kínában kapott különleges támogatásokat.

photo_camera Elon Musk a texasi Austinban 2022. április 6-án. Fotó: Suzanne Cordeiro/AFP

Az ideiglenes vámok legfeljebb négy hónapig érvényesek, így október elejéig az EU-tagállamok szavazásával döntést kell hozni a végleges vámokról. Megállapodás esetén a vámok ötéves időtartamra véglegessé válnak.

A brüsszeli bizottság kedden azt is bejelentette, hogy az EU folytatja a tárgyalásokat a kínai hatóságokkal, és nyitott olyan megoldásra is, amivel a kiegyenlítő vámok elkerülhetők lesznek. Egyelőre az ideiglenes vámokból érkező bevételt is félreteszik, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon. (CNBC, MTI)