Az egészségügyi államtitkár elrendelte, hogy Magyar Péter ezután csak munkaidőben járhat be a kórházakba

„[A] mai nappal elrendeltem, hogy Magyar Pétert valamennyi kórház csak munkaidőben fogadja” – ezt mondta a Magyar Nemzetnek Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Szerinte „Magyar Péter visszaélt a jogszabályok adta lehetőségeivel, mivel amit a kórházakban művel, az minden, csak nem tájékozódás. Zavarja az orvosokat és a gyógyítás rendjét, órákon át grasszál fel-alá a kórházakban”.

Azt mondja, Magyar Szolnokon a menedzsmentet berendelve hétvégén ment be a kórházba, „amihez semmiképen nincs joga”. Takács szerint Magyarnak be kell jelentkeznie a főigazgatóhoz, aki őt előre egyeztetett időpontban az irodájában fogadja és a képviselői munkához szükséges tájékoztatást megadja. Takács úgy látja, Magyar Péter súlyosan visszaélt azzal a lehetőséggel, amit az Országos Kórházi Főigazgatóság biztosított neki. Akadályozta a gyógyító munkát, zaklatta a dolgozókat és zavarta a betegek nyugalmát. Ennek mostantól vége van – jelentette ki Takács Péter.

Magyar Péter reagált Takács szavaira a Facebookon. „Takács Péter egészségügyi államtitkár munka helyett kényszeresen hazudik és uszít. Azonnal távozzon hivatalából!” – írja.

Magyar azt mondja, ő nem hecckampányt folytat, „a valós állapot bemutatásával” az a célja, hogy „ne tudja elmismásolni a kormány a szükséges kórházi fejlesztéseket, higiéniai előírásokat”.

„Takács azt is hazudja, hogy berendeltem a kórházi menedzsmentet, amihez nincs jogom. Ennek természetesen az ellenkezője igaz. Minden kórházban elmondtuk, hogy magunk is be tudjuk járni a kórházi épületeket, de pont az államtitkár kifejezett utasítása miatt, a kórházak vezetése arra kért, hogy az ő jelenlétükben történjen a bejárás” – írja a tiszás politikus a posztjában.