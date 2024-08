Letartóztatták a Telegram vezérigazgatóját Párizsban

A párizsi Le Bourget repülőtér kifutópályáján őrizetbe vették Pavel Durovot, a Telegram alapítóját és vezérigazgatóját. A francia média beszámolói szerint azzal vádolják, hogy a titkosított üzenetküldő alkalmazásával bűncselekmények elkövetését tette lehetővé. A Moscow Times azt írja, Franciaország elfogatóparancsot adott ki Durov ellen kábítószer-kereskedelemben való bűnrészesség, gyermekek elleni bűncselekmények és csalás miatt. A 39 éves milliárdos magángépe épp Azerbajdzsánból érkezett szombat este a francia fővárosba, amikor a rendőrség elfogta.

photo_camera Pavel Durov, a Telegram alapítója és vezérigazgatója. Fotó: STEVE JENNINGS/AFP

Nem világos, hogy Durov miért landolt a francia reptéren, hisz tudta, hogy „persona non grata” Franciaországban és hogy Európában éppen itt van elfogatóparancs érvényben vele szemben. A TF1-nek nyilatkozó hatósági forrás is úgy fogalmazott, „ma este hibát követett el. Nem tudjuk, miért.”

photo_camera Amikor 2018-ban blokkolták egy időre Oroszországban a Telegramot, így, Durovot szentként ábrázolva tüntettek Szentpéterváron a felhasználók. Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A Telegram kulcsfontosságú platformmá vált az ukrajnai háborúról szóló információk megosztásában, és állítólag az orosz hadsereg is használja kommunikációra. „A Telegram a fő közösségi média hálózat, amelyen keresztül nyílt forrású információkat terjesztenek a háborúról. Ez magában foglalja a felvételeket, de az orosz és ukrán katonai források véleményeit és elemzéseit is. Bármilyen változás a Telegram szabályzatában jelentős hatással lehet a háború nyílt forrású információáramlására” – nyilatkozta Rob Lee katonai szakértő az X-en.

Durov, aki orosz származású, amúgy francia állampolgár is, de az utóbbi időben Dubaiban élt. Ő volt a VKontakte közösségi hálózat alapítója is, 2014-ben épp azért hagyta el Oroszországot, mert megtagadta, hogy megossza a VKontakte felhasználóinak adatait az orosz biztonsági szolgálattal, az FSZB-vel. Akkor hosszan foglalkoztunk Pavel Durovval ebben a cikkben. A Telegram esetében sem működött együtt az orosz hatóságokkal, most mégis Vlagyiszlav Davankov, az orosz állami duma alelnöke állt ki a szabadon bocsátása mellett.