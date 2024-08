Mariah Carey egyszerre veszítette el édesanyját és testvérét

Mariah Carey édesanyja, Patricia és nővére, Alison ugyanazon a napon halt meg a hétvégén.

„Megszakadt a szívem, hogy az elmúlt hétvégén elvesztettem az édesanyámat” – írta közleményében Mariah Carey hétfőn. „Sajnos, az események tragikus fordulataként a nővérem is ugyanezen a napon vesztette életét.”



A Grammy-díjas énekesnő „áldottnak érzi magát”, amiért a halála előtti héten tudott időt tölteni édesanyjával.

A halál okáról nem közölt részleteket egyik esetben sem. Mariah Carey édesanyja 87 évesen hunyt el. Az énekesnő a 2020-ban megjelent memoárjában számolt be arról, mennyire bonyolult volt a kapcsolata édesanyjával, aki egykor operaénekes és énektanár volt.

Az anya féltékeny volt rá a sikerei miatt, „sok fájdalmat és zavart” okozott neki, ennek ellenére „mélyen szerette.”

A 63 éves nővérével, Alisonnal is bonyolult volt a kapcsolata. Tőle és másik testvérétől, Morgantól is elhidegült, érzelmileg és fizikailag is biztonságosabbnak tartotta, ha nincs köztük kapcsolat. Ez is az emlékirataiból derült ki, ami után Alison 1,2 millió dollárra perelte Careyt a „mérhetetlen érzelmi stressz” miatt.

Az énekesnő édesapja, Alfred 2002-ben, 72 éves korában rákban halt meg.

Mariah Careyt világszerte az egyik legsikeresebb énekesnőnek tartják.

(BBC)

Címlapi kép: Angela Weiss/AFP