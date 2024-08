Kamala Harris minden kockázatot került és a centrumszavazókra lőtt az első nagyinterjújában

Óvatos, centrista, az éles kifejezéseket kerülő, túl sok konkrétumot emiatt nem is nagyon tartalmazó párosinterjút adott Kamala Harris az ezúttal visszahúzódó alelnökjelöltjével, Tim Walz-cal az oldalán a CNN-ben, aminek mégis volt politikai jelentősége: ez volt az első nagyinterjú, amit Harris már elnökjelöltként adott, és kiolvasható belőle azért pár üzenet, amik meghatározzák a demokraták kampányát.

Harris mindenekelőtt a felelős elnöki pozíciót magára öltve igyekezett fellépni, ahol Trumppal szemben nem megy bele a látványosabb sárdobálásba, és kerülte a megosztó, identitáspolitikai témákat is - így például amikor arra akarták reagáltatni, hogy Trump megkérdőjelezte az ő fekete faji identitását, elhárította a választ: "Ez ugyanaz a régi forgatókönyv, kérem a következő kérdést" - mondta.

photo_camera Tim Walz és Kamala Harris a CNN stúdiójában Fotó: CNN

Harrist több olyan korábbi véleményével is szembesítették, melyekben mostanra változott az álláspontja. Az egyik ilyen, hogy pár éve környezetvédelmi okokból még ellene volt a repesztéses palagáz-kitermelésnek, amit most már gazdasági okokból elfogad; de a mexikói határ védelmében is liberálisabb-progresszívebb álláspontot foglalt el korábban.

Ezekben az ügyekben most a - a határvédelem esetében - a törvények szigorú betartatását, - a palagáz esetében pedig - a kitermelés elfogadását hangsúlyozza, vagyis a balosabb demokrata bázis helyett a középen lévő és bizonytalan szavazókat igyekszik megnyerni.

Ugyanez látszik abban is, hogy elutasítja a demokrata balszél általános, európai típusú társadalombiztosítás amerikai bevezetését szorgalmazó Medicare for All törvényjavaslatát, amit mostanában leginkább Bernie Sanders köreihez szoktak kötni. Sőt, Harris - konkrét nevek nélkül - azt is mondta, hogy kész lenne egyes republikánusokat is kinevezni majd a kormányába.

Harrisnek nem feltétlenül könnyű egyszerre sugároznia az elveihez hű, demokrata értékeket képviselő, de közben a centrumszavazókra is figyelő jelölt képét. A CNN-en, ahol azért nem szorongatták meg túlságosan, hozta a kockázatmentes kötelezőt: úgy volt lehetősége a Bidennel való folytonosságot és demokratikus elkötelezettségét hangsúlyoznia, hogy túl sok mindent nem kellett mondania, miközben egy-két unokás-fejtörős sztorival egy kicsit még cukiskodhatott is.