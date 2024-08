Macron többször is találkozhatott Durovval, a francia elnök a Telegramot is szívesen látta volna Párizsban

Macron francia elnök az elmúlt években többször is találkozott Pavel Durovval, a Telegram Párizsban szombat este letartóztatott alapítójával, most azonban tagadja, hogy tudott volna Durov legújabb francia útjáról, amikor letartóztatták a Le Bourget repülőtéren. Durov a letartóztatásakor francia bulvérinformációk szerint azt mondta a rendőröknek, hogy este Macronnal vacsorázik.

Durovot 5 millió eurós óvadék ellenében szerdán szabadon engedték, de hat ügyben folyik ellene eljárás, és a francia hatóságok az Oroszországban élő testvérét, a Telegram felépítésében szintén jelentős szerepet játszó matematikus Nyikolajt is körözik.





A Durovhoz fűződő kapcsolatáról csütörtökön Macron is megszólalt. A francia elnök, aki maga is aktív Telegram-felhasználónak számít annak ellenére is, hogy a francia biztonsági szolgálatok ezt nem javasolták, megvédte a döntést, amivel a 2015 óta Dubaiban élő Durov 2021-ben francia állampolgárságot kapott.

A Wall Street Journal úgy tudja, hogy Macron arról is megpróbálta meggyőzni Durovot, hogy helyezze át a Telegram székhelyét Franciaországba. Erre nem került sor, a cég továbbra is az Emirátusokból működik, de a Le Monde információi szerint Macron az elmúlt években több alkalommal is találkozott az orosz techcég vezetőjével.

Az orosz hatóságok, akik elől Durov a Telegramot annak idején Dubai-ba vitte, a franciaországi letartóztatás óta Durov védelmére keltek. A Politico ugyanakkor egy meg nem nevezettt francia kormánytisztviselőre hivatkozva arról ír, hogy Durov megtagadta az orosz konzuli védelmet. A Telegram alapítója és az orosz hatóságok közötti viszonyról és az orosz reakciókat ebben a cikkben írtunk bővebben, Durov-portrénkat pedig itt olvashatják.