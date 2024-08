Máté Csaba lett a Debrecen edzője

Nem igazán szoktunk NB I-es csapatok edzőváltásaival foglalkozni, de egy említést megér, hogy Máté Csabát nevezték ki a Debreceni VSC vezetőedzőjének.

photo_camera Fotó: DOMENIC AQUILINA/NurPhoto via AFP

Máté több mint 10 évig volt a Fradiban az edzői stáb tagja, együtt dolgozott többek között Ricardo Monizzal, Thomas Doll-lal, Szerhij Rebrovval, Peter Stögerrel és Sztanyiszlav Csercseszovval is. És éppen az orosz edzőt váltotta megbízottként a feröeri Klaksvik elleni tavalyi kínos BL-kiesés után. Máté nagyon összekapta a Fradit, a Konferencia-liga csoportkörébe vezette az FTC-t, a bajnokságban is fölényes győzelmeket arattak, de Kubatov Gábor nem véglegesítette őt, mert elmondása szerint magasabb polcról akart külföldi edzőt hozni. Ez lett a szerb Dejan Stankovic, aki aztán most nyáron lelépett Oroszországba. A Fradi-szurkolók rendre Kubatov szemére hányták Máté elengedését, legutóbb most csütörtökön, amikor büntetően rossz teljesítménnyel jutott az Európa-liga csoportkörébe Banja Lukában a Ferencváros.

Az vélhetően most látszik csak majd, hogy Máté valójában milyen vezetőedző, mert 54 évesen most kapott először tartósan lehetőséget egy csapat irányítására. Debrecenben hétfőn menesztették a szerb Srdjan Blagojeviccsel, miután négy mérkőzésen mindössze négy pontot gyűjtött és csak a tizedik helyen állnak a DVSC.