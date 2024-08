Von der Leyen: Okolták valaha a magyarokat az 1956-os szovjet megszállásért?

Miközben Szijjártó Péter éppen szokásos munkalátogatására érkezett Szentpétervárra, Prágában számos közép-kelet-európai ország vezetője gyűlt össze, hogy a kontinensre leselkedő veszélyekről tárgyaljanak a GLOBSEC regionális biztonságpolitikai konferenciáján.

A rendezvényt idén Petr Pavel cseh államfő mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyitotta meg, akinek ez volt az első nyilvános beszéde, miután másodszorra is a Bizottság élére választották. És aki, bár Orbán Viktor nevét nem mondta ki, de beszédében nagyon élesen üzent is a magyar kormányfőnek.

photo_camera Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Von der Leyen azzal kezdte, hogy ma Európában az új realitást az jelenti, hogy Közép-Európa nemcsak földrajzilag, de politikailag és stratégiailag is kiemelt az EU jövője szempontjából, és a cseh, illetve a lengyel gazdaságot dicsérve mondta el azt is, hogy az EU nyugati fele sokat tanulhatna versenyképesség terén a keleti féltől.

Majd áttért az Ukrajna elleni orosz háborúra, melyben szintén kiemelt szerep jutott erre a régióra, hiszen az európai szolidaritás központja lett. Von der Leyen az oroszok által indított agresszió eddigi pusztításának összefoglalása után azzal folytatta, hogy Európa ismét megtanulhatta, a békét nem szabad biztosítottnak tekinteni. Kitért arra is, hoy hogy a régió országai már évekkel korábban figyelmeztettek Putyin valódi céljaira, és hallgatniuk kellett volna Közép- és Kelet-Európára. (Von der Leyen 2013 és 2019 között német védelmi miniszter volt.)

Majd azzal folytatta, hogy vannak politikusok az EU-ban, sőt, még ebben a régióban is, akik a háborúért nem a megszállót, hanem a megszállottat hibáztatják a háborúban. Nem Putyin vágyát a hatalomra, hanem Ukrajna szabadságvágyát okolják a történtekért. Már ekkor nyilvánvaló volt, hogy Orbánra utalhat, de még egyértelműbbé tette, hogy utána így folytatta:

„Ezért azt akarom kérdezni tőlük: hibáztatták valaha a magyarokat a szovjetek 1956-os inváziójáért? Hibáztatták valaha a cseheket a szovjet elnyomásért 1968-ban?”. Mint fogalmazott, a Kreml viselkedése pont ugyanúgy jogsértő és rettenetes volt, akkor mint ahogy most is az.

Azzal folytatta, hogy az európiaiak sokféle nyelvet beszélnek, de egyetlen nyelvben sem szinonimája a békének a megadás, a szuverenitás a megszállással. Ezért szerinte azok, akik Ukrajna támogatásának felhagyásával érvelnek, nem békéért, hanem megbékítésért és Ukrajna alávetettségéért érvelnek. A megbékítésre ugyanazt az appeasement kifejezést használta, mint David Pressman amerikai nagykövet pár nappal azelőtt, amivel az angolban az agresszív hatalmakkal szemben konfliktuskerülő diplomáciát írják le. Leggyakrabban a második világháború előtt a nácikkal egyezkedő brit kormányokra szokták használni ezt a kifejezést.

Beszédében ezután azzal folytatta, hogy szerinte béke nem egyszerűen a háború hiánya, hanem egy olyan megállapodás, ami a háborút lehetetlenné és szükségtelenné teszi. Épp ezért az a feladatuk, hogy elérjék, Ukrajna ilyen típusú békéről tárgyalhasson, ennek pedig az európai integráció elősegítése az útja.

A végén kitért arra is, hogy az orosz háború két dolgot megtanított Európában: egyrészt hogy illúzió volt, amit évtizedeken át sokan gondoltak, hogy a gazdasági kölcsönös függőség a biztonság útja, és az oroszok sosem támadnának Európára, amíg az onnan veszi a gázt. De kiderült, hogy Putyin saját hazájának gazdagodását is feladta a saját birodalmi törekvéseiért. A háború kezdete óta Európa rengeteget fektetett be megújuló energiaforrásokba, így Putyin zsarolása nemcsak hogy nem jött össze, de még gyorsította is az európai energiaátállást.

A második lecke pedig, hogy hosszan elhanyagolták a védelmi kiadásokat, most ez látványosan felpörgött. Mint von der Leyen fogalmazott, nem tudja túlságosan hangsúlyozni az Ukrajnának amerikai támogatás fontosságát, és ezért mély hálát, de felelősséget is érez: Európa védelme elsősorban Európa feladata kell legyen, épp ezért aztán az európai országok jelentősen növelték védelmi kiadásaikat az elmúlt két évben.