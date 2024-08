Elon Musk figyelmen kívül hagyott egy bírósági végzést, erre Brazília azonnali hatállyal felfüggesztette az X-et

Brazília távközlési hatósága pénteken közölte, átmenetileg felfüggeszti az országban a hozzáférést az X közösségi hálózathoz, miután Elon Musk platformja nem tartott be egy a legfelsőbb bíróság által megszabott határidőt – írja a BBC.

Alexandre de Moraes bíró – aki április óta vitában áll az X tulajdonosával, Elon Muskkal – elrendelte az X működésének „azonnali és teljes felfüggesztését” az országban, „amíg nem tesznek eleget minden bírósági végzésnek, nem fizetik ki a kiszabott bírságokat, és nem nevezik ki a vállalat új jogi képviselőjét az országban”. Ezután 24 órát adott a brazil Nemzeti Távközlési Ügynökségnek a határozat végrehajtására. Az értesítést követően az ügynökségnek továbbítania kell a végzést a több mint 20 000 széles sávú internetszolgáltatónak az országban, amelyek mindegyike köteles blokkolni az X-et.

A Globonews tévécsatornának adott interjújában az ügynökség elnöke, Carlos Manuel Baigorri elmondta, a végzést már továbbították az internetszolgáltatóknak.

„Mivel több mint 20 000 vállalatról van szó, mindegyiknek megvan a maga végrehajtási ideje, de arra számítunk, hogy valószínűleg a hétvégén az összes képes lesz végrehajtani a blokkolást” – mondta.

A határozat emellett bírságot szab ki azokra a magánszemélyekre és cégekre, akik VPN-en keresztül megpróbálják továbbra is használni az X-et. Musk pénteken az X-en közzétett bejegyzéssel reagált a döntésre, miszerint Brazília „bezárja az igazság első számú forrását”, és „elnyomó rezsimje” „annyira fél attól, hogy az emberek megtudják az igazságot, hogy csődbe visz mindenkit, aki megpróbálja átadni azt”.

