Még inkább el fogják kapkodni az emberek az Ozempicet, úgy tűnik, nemcsak elhízásra jó, hanem az öregedést is lassítja

Kutatók szerint a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelésére használt Ozempic az öregedés folyamatát is lassíthatja – írja a BBC. A szemaglutid, ismertebb nevén Ozempic „messzemenő előnyei túlmutatnak azon, amit eredetileg képzeltünk” – mondta Harlan Krumholz professzor, a Yale School of Medicine munkatársa több új tanulmány közzététele után.

photo_camera Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Megállapították, a gyógyszer a szívelégtelenséggel, az ízületi gyulladással, az Alzheimer-kórral, sőt a rákos megbetegedésekkel összefüggő betegségek széles skálájára is alkalmazható. „Nem lepne meg, ha az emberek egészségének ilyen módon történő javítása valóban lelassítaná az öregedési folyamatot” – idézték Krumholz professzort az Európai Kardiológiai Társaság 2024. évi konferenciáján, ahol a tanulmányokat bemutatták.

Az új adatokat számos orvosi folyóiratban, többek között a Journal of the American College of Cardiology (JACC) folyóiratban is közzétették, amit Krumholz professzor szerkeszt.

„Ezek az úttörő gyógyszerek forradalmasítani fogják a szív- és érrendszeri ellátást, és drámaian javíthatják a szív- és érrendszeri egészséget” – mondta.

A vizsgálatokban – amik a Select program részét képezik – több mint 17 600, 45 éves vagy idősebb embert követtek nyomon, akik több mint három éven keresztül 2,4 mg szemaglutidot vagy placebót kaptak. A résztvevők elhízottak vagy túlsúlyosak voltak, és szív- és érrendszeri betegségben szenvedtek, de cukorbetegségben nem.

Azok, akik a gyógyszert szedték, alacsonyabb arányban haltak meg, akkor is, ha szív- és érrendszeri problémájuk vagy covid betegségük volt, állapították meg a kutatók. A súlycsökkentő gyógyszert használók ugyanolyan valószínűséggel kapták el a covidot mint bárki más, de kisebb valószínűséggel haltak bele: a szemaglutidot szedők körében 2,6% halt meg, a placebót kapók körében 3,1%.

A gyógyszer nemtől függetlenül „következetesen csökkentette a nemkívánatos kardiovaszkuláris kimenetel kockázatát”. Emellett javította a szívelégtelenség tüneteit és csökkentette a gyulladás szintjét a szervezetben, függetlenül attól, hogy az emberek fogytak-e, vagy sem.

Benjamin Scirica, az egyik tanulmány vezető szerzője, a Harvard Medical School szív- és érrendszeri orvostudományi professzora szerint az eredmények „megerősítik, hogy a túlsúly és az elhízás számos okból kifolyólag növeli a halálozás kockázatát”. De ez „módosítható olyan hatásos inkretin alapú terápiákkal, mint a szemaglutid”.

Szakértők már korábban is figyelmeztettek azonban arra, hogy a gyógyszer nem jelent gyors megoldást vagy nem helyettesíti a helyes táplálkozást és a testmozgást, és csak orvosi felügyelet mellett ajánlott. Mint minden gyógyszernek, ennek is lehetnek mellékhatásai és kockázatai – a leggyakoribbak a hányinger, a gyomorpanaszok, a puffadás és a gázok.