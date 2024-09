Kivonult a tárgyalásról a lány, akinek az apja a vád szerint egy évtizeden át rendszeresen elkábította az anyját, majd hagyta, hogy idegenek megerőszakolják

Megrázó részletek derültek ki annak a francia férfinak a tárgyalásán, akit azzal vádolnak, hogy több tucat idegent toborzott, hogy megerőszakolják elkábított feleségét. A vádlott lányát egy ponton annyira megrázták a hallottak, hogy átmenetileg elhagyta a tárgyalótermet - írja a Guardian.

Hétfőn kezdődött Franciaországban az utóbbi évek legnagyobb közösségi sokkhatását kiváltó bűnügyének tárgyalása, a mintaférjnek tartott Dominique Pelicot pere. A jó anyagi körülmények között, összetartó családban élő, most 71 éves férfi ellen az a vád, hogy egy jó évtizeden keresztül rendszeresen elkábította a mit sem sejtő feleségét, majd az interneten megismert környékbeli férfiakat hívott fel magukhoz, hogy együtt erőszakolják meg a magatehetetlen asszonyt, amit a férj lefotózott és videóra vett.

Felesége, Gisèle Pélicot, valamint lányuk és két fiuk is részt vesz a nyilvános tárgyaláson. Ügyvédei szerint az asszony olyan erős nyugtatókat kapott, hogy nem volt tudatában az egy évtizeden át tartó bántalmazásnak.

Az elnöklő bíró, Roger Arata, aki az öt bíróból álló testületet vezeti, kedden, a tárgyalás második napján felolvasta a vizsgálat főbb megállapításait. A férfit először 2020. szeptember 12-én vették őrizetbe, amikor egy biztonsági őr Carpentras egyik szupermarketjében feltartóztatta Pélicot-t, mert több női vevő szoknyája alá is bevideózott. A zsebében óvszereket és egy kamerát találtak. Pélicot kihallgatásakor azt mondta, hogy „olyan késztetéseknek engedelmeskedett, amiket nem tudott kontrollálni”.

Arata azt mondta, hogy Pélicot lányáról, aki a Caroline Darian álnevet használja, meztelen fotómontázsokat találtak a számítógépén egy „A lányom körül, meztelenül” című mappában. Darian sírva omlott össze, és két testvére és ügyvédje, Antoine Camus kísérte ki a tárgyalóteremből, de körülbelül 20 perccel később újra megjelent. 2022-ben Darian könyvet is írt „És többé nem tudtalak papának hívni” címmel az állítólagos bűncselekmények felfedezésének a családra gyakorolt hatásáról.

Gisèle Pélicot a tárgyalás alatt végig nyugodt és visszafogott maradt, míg férje közvetlenül vele szemben, a terem másik végében. Az ügynek 72 másik gyanúsítottja is van, de a hatóságoknak csak 50-et sikerült beazonosítani. A vádlottak közül tizennyolcan, köztük Pélicot is, őrizetben vannak, míg 32 másik vádlott szabadlábon védekezik a tárgyaláson. Egy 51. ember felett távollétében ítélkeznek. Legtöbbjükre súlyos nemi erőszak miatt akár 20 év börtönbüntetés is vár, ha elítélik őket.

A kutatások során a nyomozók több ezer olyan fényképre és videóra bukkantak, amiken Gisèle Pélicot-ot szexuálisan zaklatják idegenek, akiket a bíróság által júniusban bezárt, Coco nevű honlapon, a „Tudta nélkül” nevű online fórumon toborzott a férje. A férfi, aki az oldalon álnéven volt fenn, azt állította, hogy „alkalmanként” vett csak részt a fórumon, és hogy ez nem állandó „szokása” volt.

A nyomozás során a hatóságok több olyan beszélgetést is találtak, amikben a férfi a „nemi erőszak” kifejezést is használta. A nemzeti egészségbiztosító szerint pedig egy év alatt 450 altató és kábító hatású tablettát rendelt.