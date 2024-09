Szijjártó játszósban találkozott Bahreinben az őt fogadó delegációval

„Ma csak B betűs helyek: reggel Bukarest, délután BMW, éjszaka Bahrein” – írta Szijjártó Péter Facebook-posztjához, aminek egy fotóján azt látni, hogy országunk külügyminisztere egy rövidgatyában és egy hozzá passzoló sneakerben illetve pólóban szállt le Bahreinben, hogy találkozzon az őt fogadó delegáció tagjaival.

photo_camera Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Későbbi posztja szerint a tárgyalásra már átöltözött, egyben közölte azt az örömhírt is, miszerint a jövő évtől „bahreini hallgatók is pályázhatnak a magyar állami ösztöndíjra”, és „a ma aláírt megállapodás értelmében minden évben 10-en el is nyerhetik azt”.