Amerika szerint aggasztó volna, ha Irán rakétákat szállítana Oroszországba

Irán eddig is támogatta Oroszországot, de az Egyesült Államok szerint drámai eszkalációt jelentene, ha már ballisztikus rakétákat is szállítana, írja az MTI. A Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője arra reagált, hogy sajtóhírek szerint az amerikai hírszerzés közölte szövetségeseivel, hogy Oroszország az ukrajnai háborúban is bevethető rövid hatótávolságú rakétákat kapott Irántól. Az amerikai elnöki hivatal azonban nem erősítette meg a híreket.

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Az iráni ENSZ-képviselet azt reagálta, hogy „embertelennek tartja a konfliktusban részes feleket katonai segítséggel ellátni, ami csak növekvő emberi áldozatokhoz, az infrastruktúrában esett kárhoz és a tűzszüneti tárgyalásoktól való távolodáshoz vezet”. A közlemény sürget minden országot, hogy állítsa le a fegyverszállításokat a háborús felek számára.

Az amerikai kormány hónapok óta kéri Teheránt, hogy ne küldjön ballisztikus rakétákat Oroszországba. Sean Savett nemzetbiztonsági szóvivő szerint az Oroszország és Irán együttműködése veszélyezteti Európa biztonságát, továbbá Irán destabilizáló hatása túlnyúlik a Közel-Keleten, és az egész világot érinti.

(MTI, Euronews)