Európai Parlament: Ukrajnának képesnek kell lennie katonai célpontokat támadni Oroszországban

Az Európai Parlament azt kérte az uniós tagállamoktól, tegyék lehetővé, hogy Ukrajna a nyugati országoktól kapott fegyverrendszereket használhassa legitim katonai célpontok támadására Oroszországban.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén 425 szavazattal, 131 ellenében, 63 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint a jelenlegi korlátozások feloldása nélkül Ukrajna nem tudja teljesen gyakorolni az önvédelemhez való jogát, és így a lakossága és az infrastruktúrája továbbra is ki van téve a támadásoknak.

photo_camera Szétlőtt Lenin-szobor az ukrán ellenőrzés alá került oroszországi Szudzsában 2024. augusztus 16-án. Fotó: YAN DOBRONOSOV/AFP

Az állásfoglalást támogató EP-képviselők szerint az elégtelen lőszerszállítmányok és a lőszerek használatának korlátozása azzal a veszéllyel jár, hogy az eddigi erőfeszítések hatása semmivé válik. Sajnálják, hogy az EU-s tagországok egyre kevesebb katonai támogatást adnak Ukrajnának. Felszólították a tagállamokat, hogy teljesítsék tavaly márciusi kötelezettségvállalásukat, miszerint 1 millió lőszert szállítanak Ukrajnának. Emellett sürgették a fegyverek, légvédelmi rendszerek és lőszerek, köztük a Taurus nagy hatótávolságú rakéták szállításának felgyorsítását is.

Minden uniós országnak és NATO-szövetségesnek közösen és egyénileg is vállalnia kell, hogy évente legalább a GDP-jük 0,25 százalékát kitevő katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának – közölték, felszólítva az uniós tagállamokat, hogy tartsák fenn és terjesszék ki a tagállamok kormányaiból álló uniós tanács szankciós politikáját Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben, illetve az Oroszországot katonai és kettős felhasználású, azaz katonai és polgári használatra is alkalmas technológiákkal ellátó nem uniós országokkal és szervezetekkel szemben is.

Az EP-képviselők elítélték, hogy Irán a közelmúltban ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak, és szigorúbb szankciókat sürgetnek Teheránnal meg Észak-Koreával szemben az Ukrajna elleni háború támogatásában való részvételük miatt. Azt is szeretnék, ha több kínai állampolgár és szervezet kerülne fel az EU szankciós listájára, és ha szigorúbb intézkedéseket hoznának a szankciók kijátszásának megakadályozására.

Az EP-képviselők felszólították az EU-t és tagállamait, hogy dolgozzanak azon, hogy a lehető legszélesebb körű nemzetközi támogatást élvezze Ukrajna, és találjanak békés megoldást a háborúra, de bármilyen megoldásnak Ukrajna függetlenségének, önállóságának és területi egységének teljes tiszteletben tartásán kell alapulnia.

Az állásfoglalás az esetleges elkövetett orosz háborús bűnökért való felelősségre vonást, illetve a Moszkvára hárítani tervezett jóvátétel és egyéb kifizetéseket is a megoldás alapvető elemeinek tekintik. Ennek érdekében az EP azt szeretné, ha az EU és a hasonlóan gondolkodó partnerek szilárd jogi rendszert hoznának létre az orosz állami tulajdonban lévő, de uniós bankokban tartott és az EU által befagyasztott vagyon elkobzására, amely - a szöveg szerint - az Ukrajna által elszenvedett károk kompenzálására tett erőfeszítések része. (MTI)