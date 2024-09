Az Iráni Forradalmi Gárda betiltotta az összes elektronikus kommunikációs eszköz használatát a tagjainak

Irán elit Forradalmi Gárdájának vezetése elrendelte, hogy minden tagjuk hagyja abba bármilyen típusú kommunikációs eszköz használatát a múlt heti libanoni támadássorozat után. Nagyrészt Libanonban és néhány esetben Szíriában csipogók, majd walkie-talkiek robbantak fel az Irán által támogatott Hezbollah nevű szervezet tagjainál. 39 ember halt meg és háromezren sebesültek meg. Magyar szempontból az eset legfontosabb kérdése a rejtélyes magyar cég és annak tulajdonosának szerepe a műveletben, melyről itt lehet olvasni.

photo_camera Ibrahim Abdelkarim Zeyneddin, az egyik csipogóáldozat temetése. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Az iráni Forradalmi Gárdában most attól tartanak, hogy őket is érintheti hasonló izraeli művelet, ezért elrendelték a kommunikációs eszközök használatának betiltását mindaddig, amíg minden egyes telefont, csipogót, rádiót át nem vizsgálnak a szakembereik. De vizsgálják a szervezet közép- és felsővezetőit is, hogy kiszűrjék az esetleges izraeli kémeket a soraik között. „Ez magában foglalja banki számláik vizsgálatát mind Iránban, mind külföldön, valamint utazási előzményeiket és családtagjaik utazási előzményeit is” – mondta egy névtelenséget kérő biztonsági tisztviselő a gárdából a Reutersnek.