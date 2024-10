Nem ez volt életem legkellemesebb beszélgetése, válaszolta Karácsony Gergely a kérdésre, hogy milyen volt Magyar Péterrel tárgyalni

De legalább finom volt a limonádé – derült ki abból a tiktok-videók stílusában forgatott bő másfél perces videóból, amit szerdán tett ki Facebook-oldalára Karácsony Gergely főpolgármester. A kérdezz-felelek videót két nappal azelőtt publikálta, hogy megalakul az új fővárosi közgyűlés, aminek Karácsonnyal együtt 33 tagja lesz, 10-10 fideszes és Tisza párti, 7 baloldali (Párbeszéd-DK-MSZP), 3 kutyapárti és 3 Vitézy Dávidos-LMP-s.

Azzal kezdte, hogy milyen volt Magyar Péterrel tárgyalni, mint a címben is leírtuk: nem volt neki kellemes, és mint a cikk elején folytattuk, de finom volt a limonádé. És reméli, lesz még jobb – mármint a beszélgetés, nem a limonádé.

Karácsonyt arról is kérdezték, hogy megállapodna-e a Fidesszel, ami nem tűnik ördögtől valónak annak fényében, hogy például támogatta Orbán Viktor budapesti olimpiás ötletét, és például az árvízi védekezés idején valahogy a kormányfő is, a kormánymédia is elfelejtett az alkalmatlanságával foglalkozni (ráadásul a matek is kijön, épp 17-en lennének a 33-ból). Erre azt mondta:

„Nagyon sok olyan ügy van, amiben igenis együtt lehet dolgozni olyanokkal is, akikkel egyébként nagyon sok kérdésben nem értünk egyet.”

Valamint megemlítette, hogy az előző ciklusban a közgyűlési szavazások 58 százaléka egyhangú volt. Hozzátette viszont, hogy „persze vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, ahol a megállapodás a Fidesszel tulajdonképpen a budapestiek elárulása lenne”. Mindebből úgy tűnt, hogy nem általában zárja ki vagy képzeli el az együttműködést a kormánypárttal, hanem konkrét ügyekben – ilyeneket viszont se pro, se kontra nem említett.

Az általa felolvasott kérdések között volt még olyan, hogy most akkor szeretjük-e Vitézyt (nem érzelmi dolog a politika), hogy mi a legfontosabb dolga főpolgármesterként (hogy észre se vegyük, hogy dolgozik), és hogy lesz-e együttműködés a tiszás képviselőkkel (várja a közös munkát), és hogy hogyan fogjak vezetni a várost többség nélkül. Az utóbbi tűnik a legizgalmasabbnak, arra azt mondta:

A közgyűlésben egyenként meg kell majd állapodni ügyek mentén, macerás lesz, lehet, hogy lassabb, de hát a demokrácia macerás és lassú.

A kérdéseket egy munkavédelmi sisakból szedte ki, egy ennek aljára szorult fecnin a sikerről faggatták. A videó végén ott lesz a válasza: