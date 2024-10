Másfél éves mélypont: 400 forint fölött az euró ára

Frissítés: Az egész nap romló befektető hangulatban délután három körül átlépte a devizapiacon az euró ára a 400 forintot. A napi forintmélypontot fél négy előtt nem sokkal a 400,3 Ft/eurós szint jelenti. Legutóbb másfél éve, 2023 márciusában járt 400 forint fölötti szinten az euró ára.

photo_camera A forint/euró árfolyam 2024. október 2-án





Az elmúlt napokban eszkalálódó közel-keleti válság hatására jelentős gyengülésnek indult az elmúlt két napban a forint. Szerdán kora délután az euró ára már 399,73 forint is volt, aminél március óta nem volt rosszabb az árfolyam. Nagyjából tíz nappal ezelőtt még 392 forint környékén volt az euró ára, de még múlt pénteken is csak 395-396 forintba került. Egy online adatbázis szerint van olyan utcai pénzváltó, ahol szerda délután már 401,5 forintért lehetett eurót venni, de a cikk élesítésekor jellemző árfolyam a 399,8 forint/euró volt.

A dollárral szemben ennél is intenzívebben gyengül a forint, már 361,2 forint fölött van az árfolyam, ami kora reggel még 359-360 forint között volt. A svájci frank árfolyama 425 forint fölé ment szerda délelőtt, miközben kedd reggel még a 420-421 forintos tartományban volt.

Az árfolyamot most alapvetően a nemzetközi piaci hangulat alakítja: azután, hogy Izrael behatolt a Hezbollah által uralt Dél-Libanonba, majd Irán rakétatámadást intézett Izrael ellen, a közel-keleti válság eszkalálódásától tartó befektetők menekülnek kezdtek a hagyományosan biztonságosabbnak számító devizákba. (A közel-keleti háborús helyzetről, az Izrael-Hezbollah-Irán viszonyrendszerről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.)

Emiatt nemcsak a magyar, hanem a térségbeli és úgynevezett feltörekvő piaci más devizák ára is lejtmenetben van. De ahogy a hasonló válságok idején lenni szokott, a forint gyengülése az élen jár, a zloty árfolyama például kisebbet esett. Így most, szerdán kora délután közel járunk ahhoz, hogy a zlotyval szemben is történelmi mélypontra kerüljön a forint, az árfolyam már átlépte a 93 forint/zlotys szintet (az eddigi csúcs a 93,223 Ft/zloty volt).