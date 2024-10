Orbán szerint 2-3 éven belül lehetséges, hogy egymillió forint legyen a havi átlagbér

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját azzal indított, hogy bár „most óriási a csábítás, hogy Magyarország a figyelmét a külpolitikai és nemzetközi ügyekre fordítsa”, mert „háború van itt a szlávok között és Izraelben”, emiatt pedig „van egy természetes csábítása annak, hogy összpontosítunk a külpoltiikára, de ne nekünk magunkkal kell törődnünk”.

Elmondta, hogy nem véletlenül tartottak most „őszi idényt elindító, többnapos kormányülést”, ahol végigvették, hogy a következő fél-egy évben melyik minisztérium mit csinál majd.

Gyorsan rátértek a gazdaságra, Orbán elmondta, hogy „amit csinál velünk az Európai Unió, az egy gazdasági hidegháború”. „Ez a legrosszabb ami Európával történhet, de ez legyen az ő bajuk. De a mi bajunk is lesz” – állapította meg végül Orbán, amikor eszébe jutott, hogy mi is itt élünk.

Azt mondta, „a gazdasági hidegháború óriási veszély Magyarországra nézve, mert a mi exportorientált gazdaságunkat sújtja elsődlegesen”, és „ezért építjük most fel a gazdasági semlesség politikáját, ennek a megalapozása zajlik intellektuáisan és a tervek szintjén is”.

Ezután a riporter beszélt arról, hogy Magyarország politikai éretelemben a Nyugathoz tartozik, mire Orbán azt mondta, visszabotoznának minket abba a blokkba, amiben vagyunk. Pontosabban úgy fogalmazott: „rugdossák a hátsónkat vagy belemarnak a bokánkba”, és „minden támadás mögött az áll, hogy Magyarországot botokkal visszaverjék a gazdasági semlegesség politikájából”.

Szerinte azért „nem szabad engednünk, hogy visszaverjenek minket a blokkba”, mert akkor „az állami szektorban dolgozóknak is tudunk majd valami pénzt, emelést adni”.

„A legfontosabb érv a politikában nem a muszkli mérete, hanem a siker” – állapította meg ezután a miniszterelnök, majd elmondta, hogy „a turizmus rekordévet zárt, az élelmiszeriparunk jó allapotban van, ugyanakkor köhög a járműiparunk”.

Ezután arról beszélt, hogy „a legfontosabb kérdés, hogy az embereknek van-e munkájuk”. Elmondta, hogy 2010-ben még 12,5 százalékos munkanélküliség volt, „most ehhez képest ott vagyunk, hogy mindenkinek van munkája, több álláshely van Magyarországon, mint amennyi dolgozni akaró és tudó magyar ember van”.

„Az elmúlt éveknek a legnagyobb lengőbordás ütése, ami ért minket, az a magas infláció volt, a háború” – mondta ezután Orbán, és azzal folytatta, hogy „tavaly lehoztuk 10 százalék alá, most 3,5 százalékon vagyunk”.

„El akarjuk érni, hogy a havi átlagbér legyen egymillió forint, ez 2-3 éven belül lehetséges” – lengette be ezután, ahogy azt is elmondta, hogy a pedagógusoknak „minden évben megy föl a fizetésük, és jövőre már egészen jól fog kinézni a dolog, 26-ban pedig szépen fog kinézni. A közigazgatásban dolgozók, azok mint a borravaló, le vannak maradva, és a vízügyesek vannak most legatyásodott állapotban, a következő bérporgram, az a vízügyeseké lesz”.

Ezután mondta el azt is, hogy „meg kell emelni a kétszeresére a családi pótlékot a következő évben, ennek meg kell történie, meg kell duplázni a gyermekek után járó adókedvezményt”. Orbán szerint „a gyerekesek számíthanak arra, hogy függetlenül a foglalkozásuktól az ő helyzetük érezhetően javulni fog”.

Ezután visszatért arra a gondolatmenetre, hogy „nem tud meghalni az európai gazdaság a rossz gazdaságpolitika miatt, mert már korábban szét fog esni a migráció miatt”, majd arról fantáziált, hogy szerinte a „brüsszeli bürokraták” azok „mindenfajta tojásfejű, elvont gondokodású alakok, akik soha nem ülnek metróra”.