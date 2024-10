Pertársaságot alakítanak a recski sárlavina károsultjai

Pertársaságot alakítottak a tavalyi recski sárlavina károsultjai – tudta meg a 24.hu Magyar György ügyvédtől. „Az elején a sértettek közül csak egy család érdekében terveztünk úgynevezett mintapert indítani. Az idei évben azonban már többen jelezték a sárlavina által elöntött utcából, hogy ők is szeretnék, hogy az ügyüket képviseljük. Így vannak most már féltucatnyian ebben a perközösségben” – közölte Magyar.

Recsken tavaly június közepén történt egy iszapömlés, amikor a helyi bányából kitermelt föld egy heves zivatar következtében a házakra zúdult. A helyieket ki kellett telepíteni, volt, aki csak a sportcsarnokba tudott menni. Június végén aztán újabb sárlavina zúdult az épületekre. Az ügy érdekessége, hogy a bányát az az Andezit-Bau Bányászati Kft. üzemelteti, aminek egyik tulajdonosa Kósa Lajos ügyvédje, Fiák István, akinek még a Fidesz alelnökét behülyítő örökösnővel is volt közös cége, de korábban Kósa feleségével is üzletelt. Az ügyet egy hosszú riportban és egy videóban is feldolgoztuk:

Sokáig úgy volt, hogy a károsultak 500 millió forintot kapnak a kormánytól is, az erről szóló kormányhatározatot Orbán Viktor jegyezte. Márciusban azonban kiderült, a kormány szerint a támogatás okafogyottá vált, egy forintot sem kaptak ebből a félmilliárdból a recskiek.

Magyar György most azt mondja a 24.hu-nak, hogy az Andezit-Bau jogi képviselőjével az idén egész nyáron egyeztettek, de ez eredménytelenül zárult, máig nem fizetett a cég kártérítést. Erről az ügyvéd így fogalmazott a lapnak: „Hónapokig az ment, hogy a cég szeretne megállapodni, erre kaptunk tőlük ígéretet. Később pedig már az volt a cég igénye, hogy a lakók menjenek el a házaikból, mert nekik szükségük van arra a területre a bányászati tevékenységgel összefüggő közlekedés, illetve kitermelés miatt. Kártérítést ők nem adtak, az állam pedig most már hivatalosan is kiszállt ebből a történetből, ezzel pedig magára hagyta ezeket az embereket, azaz másodrangú állampolgároknak tekinti őket. Így nem maradt más lehetőségünk, minthogy a bíróság előtt harcoljuk ki a kártérítést.”