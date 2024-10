Benzinkutakon és hajléktalanszállókon is lesznek palackvisszaváltók

Tíz saját kútján elindította a MOL próbaképpen a palack- és üvegvisszaváltást. Ha a kísérlet bejön - és látva az áruházakban lévő visszaváltóknál a sorokat, miért ne jönne be -, más töltőállomásokra is telepíthetnek REpontokat.

Ezzel párhuzamosan a Népszava azt is megtudta, hogy a palackvisszaváltásért felelős Mohu hajléktalanszállóra is telepít automatát. A lap úgy értesült, hogy elsőként egy kőbányai szállóról van szó, de a tapasztalatok kiértékelése után más éjszakai melegedők is szóba kerülhetnek

Különösen a budapesti palackvisszaváltós automaták körül van káosz, amióta a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a nyártól bevezette az új rendszert. Az automaták több helyen nem működnek, halmokban állnak a le nem adott palackok az automaták környékén, sokan pedig zsákokban hozzák az összegyűjtött palackokat, amik miatt hosszú sorok alakulnak ki. Több áruházlánc vizsgálja a lehetőségét, hogy az üzleteikben kívülre telepítsék az automatákat, mert a mostani rendszer az eladóterekben és még az üzletek előterében zavart okozott.

photo_camera Fotó: Fődi Kitti

A hajléktalanszállós kísérlet a Népszava szerint már arról szól, hogy a MOHU is látja, hogy az új visszaváltási rendszer előre nem látott társadalmi mozgásokat indított el, és az üzletek előterét és környékét "nehéz sorsú emberek tömegei lepték el".

Miközben azonban egyelőre egy szem hajléktalanszállóra letesznek egy automatát, mint kiderült, a rendőr 65 ezer forint pénzbírsággal sújthatja azt, aki kikukáz egy kidobott palackot a szemetesből, hogy azt 50 forintért visszaváltsa. Az indoklás szerint, miután kukába kerül egy flakon, az már a hulladékgyűjtő cég tulajdona. Emiatt a guberáló ellen eljárás indulhat, hiába járulna hozzá a visszaváltással a körforgásos gazdaság sokat hangsúlyozott céljaihoz.