Meghalt Ratan Tata, az indiai óriásmulti pátriárkája

86 évesen egy mumbai kórházban meghalt Ratan Tata, aki húsz éve3n át vezette és globálisan is naggyá tette a Tata indiai konszernt. Az eredetileg építészként végzett üzletember 1991-ben került a csoport élére, ahol a többi vállalatvezető háttérbe szorításával hamarosan konszolidálta a hatalmát, majd ahogy az indiai gazdaság is nyitni és növekedni kezdett, intenzív felvásárlásokba kezdett.

Ennek leglátványosabb eleme az volt, amikor 2008-ban megvette a brit Land Rovert és a Jaguart a Fordtól, de ekkor már nagyon jelentős telekommunikációs, acélipari, IT és nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó lába volt a családi konszernnek.

A 400 milliárd dollár piaci értékű Tata Csoport feje hivatalosan 2012-ig vezette a konszernt, de a vállalati befolyása később is nagy volt, ami jelentős konfliktusokat is kiváltott házon belül. Azóta nagyrészt startupokkal foglalkozott, egyébként pedig a vagyonához képest szerényt életmódjáról is ismert volt.