„Az ablakkeretek recsegnek-ropognak, elég ijesztő, de egyelőre tart minden” – hurrikánnapló a Milton által telibe talált floridai városból

Helyi idő szerint szerda este csapott le Floridára az évszázad viharának is nevezett Milton hurrikán, és az eddigi hírek szerint a vihar következtében legkevesebb négy ember meghalt, és mintegy hárommillió háztartás és üzlet maradt áram nélkül. A rendkívül heves vihart a helyszínen élte meg olvasónk, Ádám, aki nászútra és családlátogatásra érkezett a Milton útvonalának közepén fekvő, Tampa melletti városba, Clearwaterbe.

photo_camera Clearwater városában egy második emeleti lakásból mentenek lakókat október 10-én Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Szerdán már közöltük beszámolóját a felkészülésről, az imént pedig kiderült, hogy szerencsére ő és családja is sértetlenül vészelte át az éjszakát. Elküldte nekünk a jegyzeteit, melyeket a vihar ideje alatt naplószerűen készített:

Szerda, reggel 10

Az éjszaka nyugodtan telt, reggelre rosszabb lett az idő. Egyre jobban esik az eső és egyre erősebb a szél.

Felhoztam az autóból az elsősegély-készletet és elkezdtünk felhalmozni készleteket a fürdőszobában - azért ott, mert ennek nincsenek ablakai. A fürdőkádat és fazekakat vízzel. Viszünk be takarókat es ennivalót is. Ide megyünk majd amikor jön a hurrikán szeme.

Ellenőriztem a tűzoltó-készülékeket és a menekülő útvonalakat. Menekülő csomagot készítünk amit csak fel kell kapni ha menni kell: iratok, gyógyszerek, víz, csokoládé, esőkabát. A fürdőkádat megtöltötte vízzel, plusz három nagy fazekat a konyhában szintén. A WC-be tettünk egy vödröt vízzel, hogy le tudjuk öblíteni.

A fürdőszobába tettünk párnákat is. Mindenki sport cipőt vett fel, ha netán üvegszilánkok lennének.

A telefonok a töltőn maradnak az utolsó pillanatig amíg van áram. Az iPhone-omon van műholdas kapcsolat amin segítséget lehet hívni ha elmegy a mobilhálózat.

A nagyim és a barátnője kapott tőlünk egy-egy AirTag-et amit a zsebükbe tesznek hogy meg tudjuk találni őket ha netán elveszítjük egymást.

A building manager körbejárt ellenőrizni, hogy melyik lakásban hányan maradtak és mindenki felkészült-e.

A rendőrség az utolsó köröket futja és hangosbemondón szólítják fel az embereket hogy menjenek biztonságos helyre.

Déli 12 óra

Felkészültünk. Szakad az eső, egyre erősebb a szél. Szürke, sötét idő van de hideg nincs. Nézzük a tévét, beszélgetünk és várunk. Állítólag hamarabb érkezik, már este 11 körül. A lányaimat felhívom amíg még lehet. Mindenkinek megírtam, hogy hol vagyunk.

14:30

Ha a hurrikán nem lenne elég, tornádók jönnek-mennek. Közben dél-Floridát már elérte a surge. Az eső egyre jobban esik. A fákat tépi-rángatja a szél. Nézzük a tévét, olvassuk a híreket és várunk. Valószínűleg korábban érkezik, most 11 körül várják. Fort Myers-t elkapta egy tornádó. A hidakat lezárták. A hurrikán kiterjedése megnőtt.

16:46

Érdekes jelenség, hogy a part egyes részein alacsonyabb a vízállás, máshol magasabb mint az átlag - ez aztán majd ez megfordul. Hamarosan kezdődik az igazán rossz időszak: a szél drasztikusan felerősödik 6-10 óra között. Milton újra északra fordult vagyis újra pont felénk. Most is fúj a szél és esik az eső de a java még csak most jön. Egyre több helyen megy el az áram a környezetünkben. Közben hármas fokozatúra gyengült, ahogy várható volt. Ez jó hír, de sajnos kevés ahhoz hogy megkönnyebbüljünk: ez továbbra is nagyon erős hurrikán. A szárazföld felett majd egyesre csökken de minket még ereje teljében fog elkapni.

18:45

Kezdődik a buli. Innentől kezdve a hurrikán elvonulásáig egyre rosszabb lesz. A NOAA tengeri egy bólyája 28 láb (majdnem 10 m) magas hullámot rögzített 40 tengeri mérföldre a hurrikán közepétől. Már 250 ezer ember van áram nélkül, kb egymillióra számítanak. A National Weather Service vezetője “halálra rémült” a vihar dagály szintjétől. És tényleg: már elkezdett jönni a víz, parkolóházak alsó szintjén térdig érő vizet mutat a tévé. Néhány percenként jön Emergency Alert a telefonunkra, a legutolsó extrém szélre figyelmeztet, és arra int hogy ne menjünk ki az utcára ha hirtelen elcsendesedik a vihar mert az csak a hurrikán “szeme”. Figyelmeztet arra is, hogy mostantól a mentési és elhárítási szervek nem mennek sehova, ezért nem várhatunk segítséget a bajban. Szó szerint életveszélyes a helyzet.

Közben a hölgyek kivégezték a tegnap kibontott bort és éppen húst sütnek mert ki tudja meddig lesz áram. Jó a hangulat.

20:00

A hurrikán “északi szemfala” elérte a partot. A hivatalos “partot érés” (landfall) akkor van amikor ennek a belső körnek legalább a fele áthaladt a partvonalon. Ez még 2-3 óra legalább. A képeken az látszik, hogy a hurrikánnak van egy külső köre, ami nagyon nagy: Milton esetén ez már szélesebb mint a félsziget maga. Van egy belső kör, ez a “szemfal” (eyewall) - ez a legveszélyesebb zóna, ez okozza a legnagyobb pusztítást. Amíg ez el nem vonul addig potenciálisan életveszélyes helyzetről beszélünk. A hurrikán “szeme” (eye) az, ahol a híres jelenség van amikor hirtelen csend lesz és nyugalom. Ez azért veszélyes mert ha ilyenkor valaki kimegy az utcára, pár perc múlva újra lecsap rá a szemfal köre. Egyébként ma délután 130 tornádó-riasztást adtak ki, ami mind itt Floridában, a szárazföld felett keletkezett. Az időjárás jelentő riporterek már terpeszben állnak a kamera előtt, időnként kapaszkodnak, sok helyen térdig erő vízben. A vihar dagály egyre több garázst önt el, a víz úgy áramlik mögöttük mint egy gyors folyó.

És ebben a pillanatban elment az áram.

22:00

A hurrikán kb 20:30-kor partot ért Sarasota-nál. Ez tőlünk kb 60 km-re van, vagyis a vihar kb 2-3 óta alatt elér minket is. A szél egyre erősebb: az ablakokat egyre durvább széllökések érik. A nagyim és a barátnője az ablakozott erkély belső üveg ajtajai előtt üldögélve nézték a vihart, majd eszünkbe jutott az első tanács amit mondanak: menj távol az ablakoktól! Ezért beljebb ültünk. Az ablakkeretek recsegnek-ropognak, elég ijesztő, de egyelőre tart minden. Ha rosszabb lesz - márpedig éjfélig csak rosszabbodni fog - akkor megyünk be a fürdőszobába. Minden csendes, leszámítva a szél fütyülését és az ablakok recsegését. Elemes teamécses van az asztalon, zseblámpákkal világítunk amikor kell. Klíma nélkül egyre melegebb a lakás ami furcsa érzés tekintve, hogy sötét van és szakad az eső és üvölt a szél, azt gondolnám hogy hideg van, de 24 fok van kint.

23:00

Beköltöztünk a fürdőszobába. Nagyimék persze tiltakoznak mondván hogy nem rosszabb a helyzet, mint fél órája de ezt beszéltük meg. Most lesz a legrosszabb szakasz és bár az ablakok bírják, úgy gondoljuk hogy addig megyünk biztonságos helyre amíg nyugodt körülmények közt megtehetjük. Kb éjfélig tervezzük, hogy itt maradunk, addigra a legrosszabbon valószínűleg túl leszünk és mehetünk aludni - ha tudunk.

Csütörtök éjjel

Úgy látom a NOAA térképen hogy a hurrikán belső, veszélyes része áthaladt felettünk és a Tampa-öböl keleti felén tart a nyugati íve, vagyis éppen elhagyja Tampát. Innentől már javul a helyzet. A földön feküdtem, pár alkalommal el is aludtam, úgyhogy megyünk aludni. Itt még mindig nincs áram, de a nagynénémnél el sem ment. A Tampa Bay vízszolgáltató arra kéri a lakosságot hogy takarékoskodjunk a vízzel, mert az áram hiánya miatt korlátozott a szolgáltatás. Reméljük, hogy az éjszaka hátralevő részében már nem lesz nagy baj.

Reggel 6:15am

Mély álomból vert fel minket az újabb emergency alert: ne menjünk az utcára, maradjunk otthon. Visszafekszünk aludni.

Reggel 8

Végre világos van. Az ablakból kinézve azt látom, hogy az utcán folyik a viz. Mindenki jól van, üzeneteket küldünk mindenkinek és kapunk mindenkitől. Nagynéném jól van, ezt már tudom. A lakásban csak annyi történt, hogy az üvegezett erkélyre befolyt egy kis viz, más nem. A nagyim autója más kérdés, mert az végig a ház előtt parkolt. Ott most víz van, nem tudom mekkora. Hamarosan körülnézek. Áram még mindig nincs. A vízzel továbbra is takarékoskodni kell.

8.40

Lementem a ház elé, mert emberek beszélgetését hallom mindenhonnan. Sokan már el is kezdték eltakarítani a hordalékot, főleg falevelek és gallyak. Ahol fel órája meg víz folyt ott most már semmi. Pár helyen még nagy pocsolyák vannak, a csatornákban zubog a víz. A nagyim autója sértetlen. Beszélgettem pár emberrel, azt mondták hogy kb bokáig ért a víz, de az is szerencsére csak édesvíz volt. A tiltás ellenére nem egy autót láttam közlekedni. Áram még mindig nincs, víz van. A hírek szerint 3.3 millió ember maradt áram nélkül - kettőt vártak. Nem kevés eső esett: St. Petersburgre 18 hüvelyk, Clearwater Beach 14 hüvelyk. A CNN halottakról, víz által elzárt emberekről, felborult autókról és károkról számol be. A mi családunkban mindenki jól van.

photo_camera Fotó: Ádám