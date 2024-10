Már nem Tóth Csaba az MSZP zuglói szervezetének elnöke

Már nem Tóth Csaba, az MSZP korábbi országgyűlési képviselője vezeti a párt XIV. kerületi szervezetét – írja a Népszava. A lap egy olyan poszt alapján jött rá, hogy az egykori erős ember végképp otthagyta zuglói pozícióit, amelyben a helyi pártszervezet azt írta, „ismételten” a helyi önkormányzati képviselőt, Sokacz Anikót választották meg elnöknek. Furcsa volt, hogy március óta ez volt az első bejegyzés a helyi szocik oldalán és az is, hogy semmiféle tájékoztatás nem volt személycseréről korábban. Ezért megkeresték a szervezet új vezetőjét, aki azt közölte, Tóth Csaba már szeptemberben lemondott, ezt követően választották meg őt, azonban időközben egy teljes tisztújítás is volt a pártban. Így fordulhatott elő, hogy lényegében egy hónap alatt kétszer is Sokacz Anikó került a helyi MSZP élére.

Hogy kicsoda Tóth Csaba, aki ellen nemrég emeltek vádat a zuglói parkolási korrupciós ügyek miatt, azt egy 2021-es Magyar Jeti epizód foglalja össze a legátélhetőbben: