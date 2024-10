Ebből a friss tesztből tudtam meg, hogy napi 3 litert is ihattam volna az energiaitalból, aminek évekig a függője voltam

Ritkán készül annyira részletes és olyan profi energiaital-teszt, mint amit a Nébih hozott össze most, laborban megvizsgálva a hazai piacon kapható 35 terméket.

Tényleg olyan rohadtul egészségtelenek, és tele vannak tartósítószertől kezdve egy rakás gyanús anyaggal? Egyáltalán, az van a dobozokban, amit rájuk írnak? Most szinte mindent megtudhatsz arról, hogy valójában mit iszol meg.

Gondoltad volna, hogy a sima Red Bullban az egyik legkevesebb a koffein a versenyzők derékhadához képest, a legtöbb pedig egy Bombában és két boltlánc saját márkás italában?

A nagyképet nézve a gyártók aránylag pontosan tüntetik fel termékeik összetételét, ám aki nem akar semmiféle E jelzésű adalékanyagot fogyasztani, az lemondhat a műfajról. Mert van egy ilyen anyag, ami 35-ből 34 italban benne volt, a jogszabályok szerint ezt mégsem kötelező feltüntetni a dobozokon.

Erre a linkre kattintva összefoglaló táblázatot találsz a 35 energiaital összes mért paraméterével.

Mintha szombat este lenne, kezdjük az agyatlan veretéssel, vagyis a nálunk kapható energiaitalok legfontosabb pörgető összetevőjével, a koffeinnel. Az a Nébih tesztjéből is kiderül, hogy ha egészségtelenek is az energiaitalok, az egészen extrém mennyiségű fogyasztást kivéve ez nem a koffeintartalmuk miatt van. Egészséges felnőtt ember esetében napi 400 milligramm koffein elfogyasztása még nem jelent semmilyen egészségügyi kockázatot, azzal a megkötéssel, hogy egyszerre maximum 200 milligrammnyit érdemes meginni. A teszt szerint az átlagos hazai energiaital negyedliteres adagjában 80 mg vagy annál kicsit kevesebb koffein található, vagyis napi 5 kisdoboz az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) kutatásai szerint is belefér bármifajta kockázat nélkül. (Persze ha nem kávézol és teázol mellé ész nélkül. Egy csésze kávé nagyjából egy doboz energiaitalnak felel meg ebből a szempontból.)

A pillepalackos nagyfogyasztók kedvéért: az 5 kis doboz az 1 és egynegyed liter.

(Fontos viszont, hogy amennyire jól kikutatták a koffein hatását a felnőttekre, annyira kevés a mérvadó kutatás az anyag gyerekekre gyakorolt hatásáról.)

A Nébih friss tesztjéből kiderül, hogy van 5 termék a hazai piacon, amiben a sztenderdnek tekinthető, 100 milliliterenként 30 milligramm koffeinnek csak a fele található meg. Emiatt értettem meg visszamenőleg, hogy miként bírhattam ki bármilyen kellemetlen tünet nélkül azokat az Index szerkesztőségében töltött éveket, amikor naponta három félliteres Adrenalint ittam meg, miközben még nem voltam kávéivó. Ebben ugyanis, mint most megtudtam, csak annyi koffein volt, mint 3 kisdoboznyi átlagos termékben. H a ez a teszt a kétezres évek elején készül el, függő koromban ihattam volna napi 3 liter Adrenalint is, ezért utólag is megüt a guta.

Az 5 ebben az összefüggésben alacsony koffeintartalmú energiaital közé tartozik:

az Adrenalin Power Drink Original

a Bomba Classic

a BombaClassic Original Taste

a Bomba Zero

a Go Energy

és a Plage Energy Drink

A további 30 tesztelt ital koffeintartalma 27 és 35 milligramm között van decinként úgy, hogy túlnyomó részükben 30 milligramm körüli mennyiséget találtak. Talán meglepő, de a „30 milligramm körüliek” mezőnyében a klasszikus Red Bull a második legkevesebb koffeint tartalmazó termék. A piacon egyetlen italban van decinként 35 milligramm koffein, a Bomba Premium Gold Editionban. Az is meglepő lehet sokaknak, hogy a mérések szerint a koffeinszempontból legbikább energiaitalok jó része áruházláncok saját márkás terméke: a listán a második a sparos S-budget classic, a harmadik a Coop Energy Drink, az ötödik az S-budget Zero verziója.