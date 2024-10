Visszatér egy hagyomány: újabb orosz üzletember esett ki az ablakon

Kisebb szünet után folytatódik az orosz oligarchák és prominens üzletemberek rossz szokása, az ablakon való meggondolatlan kizuhangatás. Az önkéntes defenetráció legújabb áldozata Mihail Rogacsov, a Jukosz korábbi alelnöke.

Oroszország hajdanában legnagyobb energiavállalatának egykori második emberét a hétvégén találták meg a háza bejáratánál. A sérülései alapján nagy magasságból zuhant le.

Az orosz sajtó szerint Rogacsov a tizediken lakott. Halála kapcsán öngyilkosságról írnak, azt állítják, hogy búcsúlevelet is hátrahagyott, meg hogy rákos volt. A rendőrség állítólag tanulmányozza a levelet - írja a Times.

photo_camera Mihail Rogacsov Fotó: Twitter

Rogacsov egykori vállalata, a Jukosz az azóta nemzetközi konferenciákon demokratát játszó egyik legnagyobb oligarcha, Mihail Hodorkovszkij gáz- és olajipari óriása volt. Putyin hatalmának végső bebiztosításának, és az orosz gazdasági-politikai rendszer átalakítása kulcspillanatának szokás tekinteni a Hodorkovszkijjal való leszámolást: 2003-ban letartóztatták, majd a Jukoszt is felszámolták.

A most kizuhanó Rogacsov ezután Oroszország papíron ma leggazdagabb embere, a Putyinhoz közel álló Vlagyimir Potanyin bányavállalatának, a Norilsk Nickelnek lett a vezérigazgató-helyettese. Később egy magánbefektetési alap ügyvezető igazgatója is volt, vezette pár évig az Orosz Technológiai Fejlesztési Alapítványt is.

2022 óta több gyanús haláleset is történt az orosz energiaipar meghatározó figurái között, a Gazprom és a Lukoil több csúcsvezetője is fura körülmények között halt meg.

Nem sokkal az Ukrajna elleni invázió előtt Leonyid Sulmant, a Gazprom egyik vezetőjét holtan találták Szentpétervár közelében, az ő halála óta legalább 50 gyanúsnak minősíthető haláleset történt. Ezek közül is látványos volt, amikor Szergej Protosenyát, a Novatek gázipari vállalat volt vezetőjét a családjával együtt találták holtan Spanyolországban. Egy hónappal később Alekszandr Szubbotin, a Lukoil egyik vezetője is rejtélyes körülmények között halt meg, állítólag egy sámán javaslatára varangyméreget vett be másnaposság ellen.