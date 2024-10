Bocsánatot kért az embertelen bánásmódért a sizuokai rendőrfőnök egy ártatlanul 56 évig a halálsoron tartott japán férfitól

Személyesen látogatott el Sizuoka rendőrfőnöke hétfőn egy ártatlanul elítélt és 56 évig a halálsoron tartott férfi otthonába. Ahogy az MTI is írja, bocsánatot kért Hakamata Ivaótól az embertelen bánásmódért.

photo_camera Fotó: NANAKO SUDO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Hakamata egy sizuokai miszót gyártó üzemben dolgozott, 1966-ban tartóztatta le a rendőrség munkaadója és annak három családtagja megöléséért. Az áldozatokat megkéselték, kirabolták, házukat felgyújtották. Az embertelen vallatás hatására Hakamata elismerte bűnösségét, majd vallomását később visszavonta, és később is kitartott ártatlansága mellett. Bűnösségét a helyszínen talált véres ruhadarabokkal bizonyították, és 1968-ban halálra ítélték. Halálbüntetését 1980-ban véglegesítették. A bíróság végül 2014-ben helyezte szabadlábra, miután kétségek merültek fel a bizonyítékok hitelességével kapcsolatban.

Ügyében 2023-ban rendeltek el új bírósági eljárást, nemrég pedig fel is mentették a férfit. Az őt meglátogató rendőrfőnök újságírók előtt elismerte, hogy Hakamatát a rendőrségen „kényszerítő és megfélemlítő” eszközökkel vették rá bűnössége beismerésére. A sizuokai bíróság új ítéletében kimondta, hogy a véres ruhadarabokat, amikre a vádat alapozták, a nyomozók hamisították, és helyezték el a gyilkosság helyszínén, illetve azt is megállapították, hogy Hakamatát fizikailag és mentálisan is kínozták, hogy beismerő vallomást tegyen.

A 88 éves férfi helyett a 91 éves nővére nyilatkozott, azt mondta, hogy nem akar panaszt tenni a rendőrségen. (MTI)