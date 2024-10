Több tízezren tüntettek a túlturizmus ellen a Kanári-szigeteken

Körülbelül 30 ezer ember vonult utcára vasárnap a Kanári-szigetek különböző városaiban és településein, hogy a túlturizmus ellen tüntessenek, mert bár a szigetek fő gazdasági motorja a turizmus, az kiszorította a helyieket az ingatlanpiacról, de a környezetet is károsítja. A tiltakozók is tisztában vannak azzal, hogy a turizmus munkahelyeket biztosít, de szerintük ezek többsége rosszul fizetett állás.

2023-ban több mint 16 millió turista utazott a Kanári-szigetekre, 2024-ben pedig ez a szám várhatóan még nagyobb lesz. A tiltakozók szerint túlzsúfoltak a szigetek, többek szerint az lehetne a megoldás, hogy kevesebb, de tehetősebb turista utazzon hozzájuk.

A tiltakozás mögött álló egyesületek között ott van az Ecologists in Action is, akik szerint a tömegturizmus kárt okoz a Kanári-szigetek érzékeny biológiai sokféleségében is.

Áprilisban már volt egy nagy tüntetés, akkor a tiltakozók azt remélték, hogy a parlament új jogszabályokat fogad el, például bevezetik az idegenforgalmi adót, amit a hasonló problémákkal küzdő spanyolországi Baleár-szigeteken már bevezettek. A tiltakozók szerint azonban nem történt érdemi jogszabályi változás.

A témában készült videósorozatunk vonatkozó részét alább lehet megnézni.

link Forrás

(Euronews)