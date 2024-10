Mesterséges intelligenciával alkotott gyermekerőszakolós képeket pedofiloknak, 18 évet kapott

18 év börtönbüntetésre ítéltek egy brit férfit, aki mesterséges intelligencia segítségével készített gyermekbántalmazó képeket valódi gyermekfotókból - írja a Guardian.

A 27 éves boltoni férfi a Daz 3D nevű, mesterségesintelligencia-funkcióval rendelkező programot használta. A fotóit érkesítette is: olyan pedofiloktól kapott megrendeléseket, akik általuk a való életben is ismert gyerekekről adtak nekik fotókat, hogy azokból az AI segítségével abuzív képeket generáljon. A fényképeket internetes chatszobákban adta el, ahol az ítélet szerint többeket nemi erőszakra is bátorított.

A Hugh Nelson nevű elkövetőt egy pedofil chatszobába beépülő fedett nyomozó segítségével kapták el; a férfi 80 fontot kért tőle a hozott fotókból egy új karakter létrehozásáért. Többféle témát is szívesen vállalt:

„Csináltam már verést, megfojtást, akasztást, vízbe fulladást, lefejezést, nekrót, vadállatot :D”

- írta a cseten.

A számítógépén három emberrel találtak olyan üzeneteket is, amikben 13 év alatti gyerekek megerőszakolására buzdítota őket.

A férfit az ügyvédei azzal védték, hogy magányos életet élt, együtt lakott a szüleivel, és csak egy kis elismerésre vágyott. A bíróság ezt kevéssé akceptálta: az ítéletben 18 éves börtönbüntetést szabtak ki rá.