Az első szovjet felhőkarcolót is bombázták az oroszok Harkivban

Hétfő éjszaka az oroszok Harkiv belvárosát vették célba, a lakónegyedet ért támadás során több lakóépület, egészségügyi intézmény és hatósági épület is megsérült. Dmitro Lubinec emberi jogi biztos erősítette meg azt az információt, miszerint az oroszok bombázták a Derzspromot, azaz az Állami Iparépületet is, ami az UNESCO védelme alatt álló nemzeti jelentőségű műemlék. Ezzel a város egy ikonikus szimbólumát támadták meg az oroszok. A konstruktivista stílusban épület irodaházat az első szovjet felhőkarcolónak is nevezik, miután 1928-ban elkészült, az ukrán kormány székhelye volt.

A támadásban a legutóbbi hírek szerint 19-en megsérültek, köztük egy rendőr, négyen pedig meghaltak. (Pravda)