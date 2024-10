Izrael megtiltotta az ENSZ palesztinokat segítő ügynökségének működését, mert szerinte összedolgozik a Hamásszal

Az izraeli parlament megszavazta azt a jogszabály, amely megtiltja az ENSZ Palesztin Menekültügyi Ügynökségének (UNRWA) működését Izraelben és Kelet-Jeruzsálemben. Egyúttal betiltják az ügynökség alkalmazottai és az izraeli tisztviselők közötti kapcsolattartást is, ami súlyosan korlátozza az ügynökség gázai és ciszjordániai működését. Az izraeli hadsereggel való együttműködés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az UNRWA segélyeket küldjön a háború sújtotta területre, hiszen a hadsereg ellenőrzi az összes gázai átkelőt. A jogszabály értelmében az UNRWA munkatársai nem rendelkeznek a továbbiakban jogi mentességgel és bezárják az ügynökség kelet-jeruzsálemi központját is.

photo_camera Sokan menekülnek az UNRWA iskoláiba egy izraeli támadás esetén Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a törvény végrehajtása „rossz hatással lenne az izraeli-palesztin konfliktus megoldására és a térség egészének biztonságára és békéjére”, az ügynökség vezetője, Philippe Lazzarini szerint a lépés „csak elmélyítené a palesztinok szenvedését”. A lépéssel kapcsolatban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország is aggodalmának adott hangot.

David Lammy brit külügyminiszter teljesen helytelennek nevezte a döntést, Sir Keir Starmer miniszterelnök szerint pedig a jogszabály ellehetetleníti az UNRWA „palesztinok számára alapvető munkáját és veszélybe sodorja a humanitárius munkát a Gázában”. Az ügynökség segélyeitől és szolgáltatásaitól ugyanis szinte teljes mértékben függ Gáza mintegy kétmillió fős lakossága.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint az UNRWA Izrael elleni terrorista tevékenységekben vesz részt, ezért felelősségre kell vonni a dolgozóit, ugyanakkor hozzátette, hogy a humanitárius segélyeknek továbbra is elérhetőnek kell maradnia Gázában.

„Készen állunk arra, hogy együttműködjünk nemzetközi partnereinkkel a humanitárius segélynyújtás érdekében, de olyan módon, hogy az ne fenyegesse Izrael biztonságát” – Netanjahu az X-en.

Izrael évtizedek óta tiltakozott az UNRWA ellen, ez az ellenállás pedig az utóbbi években felerősödött. Izrael szerint az ügynökség munkatársai összejátszottak a Hamásszal Gázában, és 19 UNRWA-munkás vett részt a Hamász 2023. október 7-i támadásában. Az ügynökség ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy a Hamásszal fenntartott kapcsolatok pusztán az ügynökség munkájának lehetővé tételét szolgálják.

A jogszabály elfogadását is azzal magyarázták az izraeli parlamentben, hogy az UNRWA és a Hamász között mély kapcsolat van, amibe Izrael nem tud beletörődni. A szervezetet a parlamentben azzal is vádolták, hogy terroristaakciók fedezésére is használják.

Az ügynökség már évtizedek óta többféle szolgáltatást és támogatást nyújtott, beleértve az egészségügyi ellátást és az oktatást a gázai palesztinok millióinak.

Philippe Lazzarini, az Unrwa főbiztosa „példátlannak” nevezte a tilalmat, és kijelentette, hogy az „szembemegy az ENSZ Alapokmányával”. Szerinte a döntés több mint 650 ezer fiatalt fog megfosztani az oktatástól, egy egész generációt veszélyeztetve. (BBC)