Végre egy igazán fontos elemzés az amerikai elnökjelöltekről: milyen egy napon át azt enni, amit Trump és Harris?

Egy amerikai író-humorista, Bennett Rea sajátos területre specializálódott: rendszeresen kipróbálja a politikusok kedvenc ételeit, nagy újságokba ír, egyetemeken tart előadásokat a politika és gasztronómia kapcsolatáról. A munkásságát a Cookin with Congress oldalon is követhetjük.

A kampányhajrában természetesen nem hagyhatta ki, hogy egy-egy napját arra áldozza, hogy 1.: azt eszi, amit Trump, 2. azt eszi, amit Kamala Harris. (Sőt, a Trump-diétát egészen a választásokig csinálja.)

A kísérlet már csak azért is érdekes, mert Harris már került be a New York Timesba kifejezetten a főzőtudományával, míg Trump inkább gyorséttermes-hamburgeres sztorikat villantott eddig étkezésileg.

Reggeli

Trump diétás kólával indít, mármint csak kólával, reggelizni nem nagyon szokott, sokszor akár 12-16 órán át is koplal egy nap. Szóval reggeli = Diet Coke. És aztán napközben még jöhet rá szépen sorban akár 10 diétás kóla.

Harris corn flakest reggelizik mandulatejjel, még pedig a nálunk nem ismert Raisin Bran nevű mazsolás-korpás gabonapehely a kedvence. Nem kávézik reggel, helyette zöld teát iszik.

Tízórai

Az egyetlen hasonlóság a két elnökjelölt étkezésében: reggeli és ebéd között egy kis Doritos. Nacho sajt-ízű.

Ebéd

Trump átsütött steaket tol ketchuppal. Addig kell sütni, amíg "felpöndörödik a tányérról", ahogy azt egy volt Fehér házi alkalmazott nyilatkozta. A ketchup pedig azért kell, mert magában kicsit fojtós lenne a száraz hús.

Harris indiait választott, ami nem annyira meglepő indiai anyával. Egy joghurtos-fűszeres rizs egytálétel volt az ebéd, korianderrel, zöld csilivel, kesudióval, kókuszolajjal.

Vacsora

Trump beburkol két FishMacet (náluk Filet-O-Fish), két Big Macet és egy csokoládés shake-et. Amikor a férfi a Mekiben kikérte a kaját, a pultos megkérdezte tőle, hogy "kértek szalvátét hozzá?", feltételezve, hogy ez biztos nem egyszemélyes vacsora lesz. Amikor Rea befejezte a Trump-napot a vacsorával, azon gondolkodott, hogy azonnal lefeküdjön-e aludni, vagy bemenjen-e a városba verekedni.

Harris egy úgynevezett Gumbót evett vacsorára, ami egy, az USA déli részéről származó, jó nehéz, rizses-fűszeres egytálétel, a Harris-receptben csirkével, rákkal, kolbásszal, zellerrel, hagymával.

Desszert

Trumpé benne volt a vacsorában, Harris pedig pekándiós karamelltortával zárja a napot.

És hogy mindez milyen hatással volt rá? A Harris-napról a tesztelő azt mondta, kicsit zavarosnak tűnt néha, de aztán összeállt egy boldog, kipihent jóllakottsággá. A Trump-diéta után ezzel szemben úgy érezte, mint akit szétvertek, plusz szomjasnak és erősnek. A Trump-nap után állítása szerint szó szerint másnaposan ébredt a sok kólától és sótól, mintha ivott volna előző nap.