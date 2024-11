Bese Gergő visszatérne

„Én hiszek az Isteni irgalmasságban, vallom a bűnbocsánat és megbocsátás kegyelmét, ezért nem fogadom el, hogy az elmúlt 11 éves papi szolgálatom így érjen véget! A hívek visszajelzései alapján jó lelkipásztor voltam! Szeretném egyszer folytatni is ezt a küldetésemet, még ha azoknak nem is tetszik, akik nem ismernek, egyházellenesek, elutasítják az Istent és fröcsögnek, magukat Mindentudónak/Mindenhatónak beállítva”- írt a terveiről oldalán Bese Gergő, aki korábban Bese atyaként fontos szereplője volt a fideszes nyilvánosságnak, még a Karmelitát és a propagandát harsogó Megafont is vele szenteltették fel, a KDNP fizetési listáján is ott szerepelt. De fellépett az LMBTQ-propaganda és Hodász András ellen, Békemeneten vett részt, reverendában van ott a kormánypárti eredményvárókon és Orbán Viktor évértékelőjén, családi egyesületei pedig bő 100 milliós támogatást kaptak az államtól.

photo_camera Bese Gergő, Semjén Zsolt, Schmitt Pál és Nagy János a Karmelitában 2022. január 6-án. Fotó: Bese Gergely/Facebook

Csakhogy szeptemberben a Válaszonline megírta, hogy a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárt akták szerint melegpartikon vett részt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Emiatt a kalocsai érsek 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól. Az ügy kirobbanása után a Fidesz igyekezett azonnal elhatárolódni a plébánostól, így már aznap levették Orbán Viktor Facebook-oldaláról a képeket, amiken Bese Gergő megszenteli a Karmelitát, a KDNP-hez tartozó Vasárnap.hu pedig közölte, hogy mivel az kalocsai érsek felfüggesztette a papot, ők is megszakítják Besével a kapcsolatot. Ezután a mandineres Kohán Mátyás is úgy beszélt róla, hogy „hulljon a férgese”, pedig korábban visszatérő vendége volt a kormánylapnak.

Most Bese a távlati terveiről azt írta, hogy volt lehetősége négy püspököt megkeresni Ausztriában, akiknek a szakmai önéletrajzát átadva jelezte, hogy ha szükségük lenne a szolgálatára, rendelkezésre áll. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy a felfüggesztése nem csak Magyarországra vonatkozik, ezért nem fordulhat elő, hogy valaki misézni lássa.