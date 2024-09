Levették Orbán Facebook-oldaláról a fotókat, amiken a felfüggesztett pap, Bese Gergő megszenteli a Karmelitát

A Válasz Online arról írt, hogy a NER sztárpapjáról, Bese Gergőről van egy akta, ami szerint a plébános melegpartikon vett részt, és tartós kapcsolatai voltak férfiakkal. Bese – akit az egyház felfüggesztette a papi szolgálat alól – többször nyilatkozott kormánypárti médiumokban az LMBTQ-mozgalom ellen, ő szentelte meg a Karmelita irodáit és áldotta meg a PestiSrácok és a Megafon szerkesztőségét, ott van a fideszes eredményvárókon és Orbán Viktor évértékelőjén is.

photo_camera Bese Gergő, Semjén Zsolt, Schmitt Pál és Nagy János a Karmelitában 2022. január 6-án. Fotó: Bese Gergely/Facebook

A Telex most azt írja, hogy már nem elérhetőek azok a fotók Orbán Facebook-oldalán, amiken Bese házszentelést tart a miniszterelnöki hivatalban, a Karmelitában. Bese többször is szentelte az épületet, de a lap már a 2022-es és a 2024-es eseményről készült galériát is üresen találta, ezért keresték Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy miért törölték a képeket.